"C'est toujours le dialogue national qui règle tous les conflits à Madagascar"
"C'est toujours le dialogue national qui règle tous les conflits à Madagascar"
Le Président de Madagascar a été contraint de quitter le pouvoir suite à plusieurs jours de manifestations qui ont secoué le pays.
Le Président de Madagascar a été contraint de quitter le pouvoir suite à plusieurs jours de manifestations qui ont secoué le pays. Pour Sputnik Afrique, Ralaisoavamanjaka Andriamarotafikatohanambahoaka, premier rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a fait le point sur la situation dans le pays.
"C'est un devoir de l'Union africaine d'intervenir, [...], c'est une affaire
intérieure de Madagascar, mais en tant que membre de l'Union africaine, Madagascar a besoin
de cette intervention pour faire régner l'apaisement
d'abord et pour avoir une stabilité avant d'entamer une concertation nationale", a déclaré le responsable malgache.
"Il n'y a pas de solution standard. Mais je pense que c'est toujours le dialogue national qui règle tous les conflits à Madagascar. Comme dans tout le monde, quand il y a un conflit, le conflit est terminé toujours par la négociation, par les pourparlers entre les protagonistes", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, évoque la position du Mali face à la décision des États-Unis d’imposer une caution aux demandeurs maliens de visa américain.
