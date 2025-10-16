https://fr.sputniknews.africa/20251016/cest-toujours-le-dialogue-national-qui-regle-tous-les-conflits-a-madagascar-1079537132.html

"C'est toujours le dialogue national qui règle tous les conflits à Madagascar"

"C'est toujours le dialogue national qui règle tous les conflits à Madagascar"

Le Président de Madagascar a été contraint de quitter le pouvoir suite à plusieurs jours de manifestations qui ont secoué le pays. Pour Sputnik Afrique... 16.10.2025, Sputnik Afrique

"C'est un devoir de l'Union africaine d'intervenir, [...], c'est une affaire intérieure de Madagascar, mais en tant que membre de l'Union africaine, Madagascar a besoin de cette intervention pour faire régner l'apaisement d'abord et pour avoir une stabilité avant d'entamer une concertation nationale", a déclaré le responsable malgache.Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, évoque la position du Mali face à la décision des États-Unis d’imposer une caution aux demandeurs maliens de visa américain.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

