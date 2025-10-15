https://fr.sputniknews.africa/20251015/les-bases-militaires-russes-en-syrie-seront-au-menu-des-discussions-entre-poutine-et-al-charaa-1079491397.html

Les bases militaires russes en Syrie seront au menu des discussions entre Poutine et al-Charaa

Les bases militaires russes en Syrie seront au menu des discussions entre Poutine et al-Charaa

Sputnik Afrique

"C'est un jour important pour les relations russo-syriennes", a déclaré le porte-parole du Président russe. Cet entretien doit avoir lieu ce 15 octobre à... 15.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-15T11:58+0200

2025-10-15T11:58+0200

2025-10-15T12:17+0200

russie

syrie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104311/30/1043113096_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_fa531a63e9c160aa6b3a7595f5082c86.jpg

La Russie possède deux installations militaires en Syrie: une base logistique navale dans la ville portuaire de Tartous et la base aérienne de Khmeimim, située près de la ville de Jeblah, dans la province de Lattaquié. Le 19 décembre 2024, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou avait proposé d’utiliser ses bases militaires russes pour acheminer de l’aide humanitaire à la Syrie. Après son arrivée au pouvoir, le gouvernement syrien a déclaré qu’il examinerait la question des bases militaires russes dans le pays dans l’intérêt du peuple syrien.

russie

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, syrie