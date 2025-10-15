Afrique
Les bases militaires russes en Syrie seront au menu des discussions entre Poutine et al-Charaa
Les bases militaires russes en Syrie seront au menu des discussions entre Poutine et al-Charaa
Sputnik Afrique
"C'est un jour important pour les relations russo-syriennes", a déclaré le porte-parole du Président russe. Cet entretien doit avoir lieu ce 15 octobre à
La Russie possède deux installations militaires en Syrie: une base logistique navale dans la ville portuaire de Tartous et la base aérienne de Khmeimim, située près de la ville de Jeblah, dans la province de Lattaquié. Le 19 décembre 2024, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou avait proposé d’utiliser ses bases militaires russes pour acheminer de l’aide humanitaire à la Syrie. Après son arrivée au pouvoir, le gouvernement syrien a déclaré qu’il examinerait la question des bases militaires russes dans le pays dans l’intérêt du peuple syrien.
Les bases militaires russes en Syrie seront au menu des discussions entre Poutine et al-Charaa

11:58 15.10.2025 (Mis à jour: 12:17 15.10.2025)
"C'est un jour important pour les relations russo-syriennes", a déclaré le porte-parole du Président russe. Cet entretien doit avoir lieu ce 15 octobre à Moscou.
La Russie possède deux installations militaires en Syrie: une base logistique navale dans la ville portuaire de Tartous et la base aérienne de Khmeimim, située près de la ville de Jeblah, dans la province de Lattaquié.
Le 19 décembre 2024, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou avait proposé d’utiliser ses bases militaires russes pour acheminer de l’aide humanitaire à la Syrie.
Après son arrivée au pouvoir, le gouvernement syrien a déclaré qu’il examinerait la question des bases militaires russes dans le pays dans l’intérêt du peuple syrien.
