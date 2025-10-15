https://fr.sputniknews.africa/20251015/les-autorites-maliennes-rappellent-que-la-souverainete-nest-pas-negociable-1079491172.html

"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"

"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"

Le Mali exige désormais une caution aux ressortissants américains pour la délivrance de visas maliens, en réponse à une mesure similaire prise par Washington... 15.10.2025, Sputnik Afrique

"Le Mali en tant qu'État souverain n'acceptera plus des relations asymétriques et des mesures unilatérales que nous percevons comme discriminatoires. Cet acte de la part de nos autorités, c'est un acte d'affirmation nationale. La mesure place les deux pays, le Mali et les États-Unis, sur un pied d'égalité formelle. En évoquant la réciprocité, les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable et que le partenariat doit être fondé sur le respect mutuel, comme nous le faisons avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie", a déclaré M.Diallo au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l’université Mohamed Boudiaf de M’Sila (Algérie), revient sur le cessez-le-feu définitif à Gaza signé par Donald Trump. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

