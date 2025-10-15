Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251015/les-autorites-maliennes-rappellent-que-la-souverainete-nest-pas-negociable-1079491172.html
"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
Sputnik Afrique
Le Mali exige désormais une caution aux ressortissants américains pour la délivrance de visas maliens, en réponse à une mesure similaire prise par Washington... 15.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-15T11:52+0200
2025-10-15T11:52+0200
zone de contact
podcasts
mali
visas
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0f/1079491006_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_81d2a30e3241715d3e799daa2ef8c7f5.jpg
"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
Sputnik Afrique
"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
"Le Mali en tant qu'État souverain n'acceptera plus des relations asymétriques et des mesures unilatérales que nous percevons comme discriminatoires. Cet acte de la part de nos autorités, c'est un acte d'affirmation nationale. La mesure place les deux pays, le Mali et les États-Unis, sur un pied d'égalité formelle. En évoquant la réciprocité, les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable et que le partenariat doit être fondé sur le respect mutuel, comme nous le faisons avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie", a déclaré M.Diallo au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l’université Mohamed Boudiaf de M’Sila (Algérie), revient sur le cessez-le-feu définitif à Gaza signé par Donald Trump. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
mali
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0f/1079491006_158:0:691:400_1920x0_80_0_0_39124be04f3d19164b016ba3d536074c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, mali, visas, états-unis, аудио
podcasts, mali, visas, états-unis, аудио

"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"

11:52 15.10.2025
Zone de Contact
"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Le Mali exige désormais une caution aux ressortissants américains pour la délivrance de visas maliens, en réponse à une mesure similaire prise par Washington. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, a commenté cette décision annoncée par Bamako.
"Le Mali en tant qu'État souverain n'acceptera plus des relations asymétriques et des mesures unilatérales que nous percevons comme discriminatoires. Cet acte de la part de nos autorités, c'est un acte d'affirmation nationale. La mesure place les deux pays, le Mali et les États-Unis, sur un pied d'égalité formelle. En évoquant la réciprocité, les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable et que le partenariat doit être fondé sur le respect mutuel, comme nous le faisons avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie", a déclaré M.Diallo au micro de Zone de Contact.
"Cette réaction s'inscrit dans une logique de droit international classique. La réciprocité est un pilier des relations entre États souverains, vous le savez. Donc en l'invoquant, le Mali utilise un langage diplomatique universel reconnu pour contester une injustice, donc renforçant ainsi sa position sur la scène internationale", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l’université Mohamed Boudiaf de M’Sila (Algérie), revient sur le cessez-le-feu définitif à Gaza signé par Donald Trump.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала