"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
Le Mali exige désormais une caution aux ressortissants américains pour la délivrance de visas maliens, en réponse à une mesure similaire prise par Washington... 15.10.2025, Sputnik Afrique
"Le Mali en tant qu'État souverain n'acceptera plus des relations asymétriques et des mesures unilatérales que nous percevons comme discriminatoires. Cet acte de la part de nos autorités, c'est un acte d'affirmation nationale. La mesure place les deux pays, le Mali et les États-Unis, sur un pied d'égalité formelle. En évoquant la réciprocité, les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable et que le partenariat doit être fondé sur le respect mutuel, comme nous le faisons avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie", a déclaré M.Diallo au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'université Mohamed Boudiaf de M'Sila (Algérie), revient sur le cessez-le-feu définitif à Gaza signé par Donald Trump.
"Les autorités maliennes rappellent que la souveraineté n'est pas négociable"
Le Mali exige désormais une caution aux ressortissants américains pour la délivrance de visas maliens, en réponse à une mesure similaire prise par Washington. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, a commenté cette décision annoncée par Bamako.
"Le Mali en tant qu'État souverain n'acceptera plus des relations asymétriques et des mesures unilatérales que nous percevons comme discriminatoires. Cet acte de la part de nos autorités, c'est un acte d'affirmation nationale. La mesure place les deux pays, le Mali et les États-Unis, sur un pied d'égalité
formelle. En évoquant la réciprocité, les autorités maliennes
rappellent que la souveraineté n'est pas négociable et que le partenariat
doit être fondé sur le respect mutuel, comme nous le faisons avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie", a déclaré M.Diallo
au micro de Zone de Contact.
"Cette réaction s'inscrit dans une logique de droit international classique. La réciprocité est un pilier des relations entre États souverains, vous le savez. Donc en l'invoquant, le Mali utilise un langage diplomatique universel reconnu pour contester une injustice, donc renforçant ainsi sa position sur la scène internationale", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l’université Mohamed Boudiaf de M’Sila (Algérie), revient sur le cessez-le-feu définitif à Gaza signé par Donald Trump.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!