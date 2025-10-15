https://fr.sputniknews.africa/20251015/la-france-dicte-toujours-tout-ce-que-le-pouvoir-central-malgache-va-faire--responsable-malgache-1079478712.html
"La France dicte toujours tout ce que le pouvoir central malgache va faire" – responsable malgache
"La France dicte toujours tout ce que le pouvoir central malgache va faire" – responsable malgache
Sputnik Afrique
"À Madagascar, il y a beaucoup d'intérêts français. […] 70% de l'économie malgache est occupé par les Français", explique à Sputnik Afrique Ralaisoavamanjaka... 15.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-15T07:53+0200
2025-10-15T07:53+0200
2025-10-15T07:53+0200
afrique
madagascar
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079468180_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d514e9b7d09fcfef93ef881f24b58289.jpg
Commentant les rumeurs sur une éventuelle évacuation du Président Rajoelina par un avion français, il estime que, selon Paris, "l'intervention de la France, c'est pour protéger d'abord son poulain" dans ce pays. Quant à la déclaration de l'Union africaine, qui s'est dite prête à soutenir la médiation africaine, elle n'est rien d'autre que son "devoir", juge le responsable, Madagascar étant membre de cette organisation. Dans tous les cas, il importe de "régler l'apaisement d'abord" avant d'engager un "dialogue national", selon lui.
afrique
madagascar
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079468180_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_859d2bef2d7147b4717487b195072d8b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique, madagascar
"La France dicte toujours tout ce que le pouvoir central malgache va faire" – responsable malgache
"À Madagascar, il y a beaucoup d'intérêts français. […] 70% de l'économie malgache est occupé par les Français", explique à Sputnik Afrique Ralaisoavamanjaka Andriamarotafikatohanambahoaka, premier rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante du pays.
Commentant les rumeurs sur une éventuelle évacuation du Président Rajoelina par un avion français, il estime que, selon Paris, "l'intervention de la France, c'est pour protéger d'abord son poulain" dans ce pays.
Quant à la déclaration de l'Union africaine, qui s'est dite prête à soutenir la médiation africaine, elle n'est rien d'autre que son "devoir", juge le responsable, Madagascar étant membre de cette organisation.
Dans tous les cas, il importe de "régler l'apaisement d'abord" avant d'engager un "dialogue national", selon lui.