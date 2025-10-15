https://fr.sputniknews.africa/20251015/en-direct-poutine-rencontre-le-president-syrien-par-interim-ahmed-al-charaa-en-visite-a-moscou-1079490685.html
Vladimir Poutine rencontre le Président syrien par intérim, Ahmed al-Charaa, au Kremlin
Ce 15 octobre, les discussions porteront sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations russo-syriennes dans les domaines politique... 15.10.2025, Sputnik Afrique
13:15 15.10.2025 (Mis à jour: 13:25 15.10.2025)
Ce 15 octobre, les discussions porteront sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations russo-syriennes dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire, ainsi que sur les derniers développements au Moyen-Orient, a précisé la présidence russe. Suivez l'entretien avec Sputnik Afrique.