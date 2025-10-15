https://fr.sputniknews.africa/20251015/afcra-vers-une-notation-africaine-qui-connait-le-terrain-1079491642.html
AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain
AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain
15.10.2025
AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous recevons l'économiste et financier malien Modibo Mao Makalou pour décrypter une nouvelle étape dans la quête d'indépendance économique de l'Afrique: la création de l'Agence africaine de notation de crédit (AfCRA), dont le siège sera installé à l'île Maurice.
Sur les ondes de Sputnik Afrique, Modibo Mao Makalou qualifie cette décision de moment charnière pour la souveraineté financière du continent.Selon lui, le choix de l'île Maurice n'est pas anodin: "place forte financière africaine", située dans l'océan Indien, elle dispose de solides liens avec les places émergentes asiatiques et offre un cadre stratégique à la fois visible et connecté – essentiel pour une agence qui doit gagner en crédibilité et en confiance au-delà de ses frontières.L'économiste rappelle également que l'Afrique croule sous le poids de dettes accablantes et de notations jugées injustes, auxquelles s'ajoutent des coûts de crédit exorbitants – d'où l'urgence d'une approche fondée sur la réalité du terrain.
AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou pour décrypter une nouvelle étape dans la quête d’indépendance économique de l’Afrique: la création de l’Agence africaine de notation de crédit (AfCRA), dont le siège sera installé à l’île Maurice.
Sur les ondes de Sputnik Afrique, Modibo Mao Makalou qualifie cette décision de moment charnière pour la souveraineté financière du continent.
Selon lui, le choix de l’île Maurice n’est pas anodin: “place forte financière africaine”, située dans l’océan Indien, elle dispose de solides liens avec les places émergentes asiatiques et offre un cadre stratégique à la fois visible et connecté – essentiel pour une agence qui doit gagner en crédibilité et en confiance au-delà de ses frontières.
L’économiste rappelle également que l’Afrique croule sous le poids de dettes accablantes et de notations jugées injustes, auxquelles s’ajoutent des coûts de crédit exorbitants – d’où l’urgence d’une approche fondée sur la réalité du terrain.
"Il y a trois grandes agences internationales qui se partagent 95 % du marché mondial. Elles sont toutes les trois américaines, Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Et ces trois agences évidemment font leur évaluation surtout par rapport aux emprunts en monnaie étrangère qu'on appelle aussi les devises. Alors que ce dont nous avons besoin en Afrique, surtout, c'est l'évaluation en monnaie locale parce que les Africains, nous, nous voulons développer davantage nos marchés domestiques et attirer nos investisseurs locaux", affirme-t-il.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify