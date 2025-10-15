https://fr.sputniknews.africa/20251015/afcra-vers-une-notation-africaine-qui-connait-le-terrain-1079491642.html

AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain

AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain

Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou pour décrypter une nouvelle étape dans la quête... 15.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-15T12:00+0200

2025-10-15T12:00+0200

2025-10-15T12:00+0200

avenir souverain

podcasts

économie

finance

agence de notation nationale (nra) russe

notation financière

souveraineté

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0f/1079491469_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_665bc86009bc865fae4e4bf02b5808e5.jpg

AfCRA: vers une notation africaine qui connaît le terrain Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou pour décrypter une nouvelle étape dans la quête d’indépendance économique de l’Afrique: la création de l’Agence africaine de notation de crédit (AfCRA), dont le siège sera installé à l’île Maurice.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Modibo Mao Makalou qualifie cette décision de moment charnière pour la souveraineté financière du continent.Selon lui, le choix de l’île Maurice n’est pas anodin: “place forte financière africaine”, située dans l’océan Indien, elle dispose de solides liens avec les places émergentes asiatiques et offre un cadre stratégique à la fois visible et connecté – essentiel pour une agence qui doit gagner en crédibilité et en confiance au-delà de ses frontières.L’économiste rappelle également que l’Afrique croule sous le poids de dettes accablantes et de notations jugées injustes, auxquelles s’ajoutent des coûts de crédit exorbitants – d’où l’urgence d’une approche fondée sur la réalité du terrain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, économie, finance, agence de notation nationale (nra) russe, notation financière, souveraineté, afrique, аудио