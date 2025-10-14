https://fr.sputniknews.africa/20251014/pourquoi-les-etats-unis-veulent-ils-recuperer-la-base-de-bagram-en-afghanistan-1079466921.html

Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan?

Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan?

Sputnik Afrique

Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse auprès de L'Afrique en... 14.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-14T15:54+0200

2025-10-14T15:54+0200

2025-10-14T15:57+0200

afrique en marche

podcasts

afghanistan

états-unis

talibans

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079466411_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_f27fd6e5029d2c994a08a65c600a59fc.jpg

Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan? Sputnik Afrique Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse auprès de L'Afrique en marche les dessous des dernières déclarations de l'administration US quant à la nécessité d'obliger les Talibans à restituer la base aérienne de Bagram, située non loin de la Chine.

Dans L’Afrique en marche, le politologue Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI à Genève, décrypte les raisons du nouvel intérêt américain pour la base aérienne de Bagram, située non loin de la Chine.Les voisins de Kaboul – Inde, Iran, Chine, Russie ou Pakistan – ont également exprimé leur opposition."L’Afghanistan normalise peu à peu ses relations avec ses voisins, y compris avec les rivaux de Washington", souligne l’expert.Pour les États-Unis, Bagram représenterait une position stratégique face à la Chine via le corridor du Wakhan, mais cette ambition se heurte à la réalité du terrain.Les menaces ou pressions américaines, conclut-il, ont désormais peu de chances d’aboutir dans une région où Washington apparaît de plus en plus isolé.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

afghanistan

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, afghanistan, états-unis, talibans, аудио