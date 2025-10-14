Afrique
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C'est à ce débat que L'Afrique en marche aimerait prendre part.
Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan?
Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan?
Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l'Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse auprès de L'Afrique en... 14.10.2025
Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse auprès de L'Afrique en marche les dessous des dernières déclarations de l'administration US quant à la nécessité d'obliger les Talibans à restituer la base aérienne de Bagram, située non loin de la Chine.
Dans L’Afrique en marche, le politologue Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI à Genève, décrypte les raisons du nouvel intérêt américain pour la base aérienne de Bagram, située non loin de la Chine.Les voisins de Kaboul – Inde, Iran, Chine, Russie ou Pakistan – ont également exprimé leur opposition."L’Afghanistan normalise peu à peu ses relations avec ses voisins, y compris avec les rivaux de Washington", souligne l’expert.Pour les États-Unis, Bagram représenterait une position stratégique face à la Chine via le corridor du Wakhan, mais cette ambition se heurte à la réalité du terrain.Les menaces ou pressions américaines, conclut-il, ont désormais peu de chances d’aboutir dans une région où Washington apparaît de plus en plus isolé.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan?

15:54 14.10.2025
Afrique en marche
Pourquoi les États-Unis veulent-ils récupérer la base de Bagram en Afghanistan?
Kamal Louadj
Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse auprès de L'Afrique en marche les dessous des dernières déclarations de l'administration US quant à la nécessité d'obliger les Talibans à restituer la base aérienne de Bagram, située non loin de la Chine.
Dans L’Afrique en marche, le politologue Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI à Genève, décrypte les raisons du nouvel intérêt américain pour la base aérienne de Bagram, située non loin de la Chine.

Selon lui, "un retour des forces américaines en Afghanistan serait très mal perçu par la base électorale de Trump", tandis que les Talibans ont catégoriquement refusé cette idée lors de la conférence du 7 octobre à Moscou.

Les voisins de Kaboul – Inde, Iran, Chine, Russie ou Pakistan – ont également exprimé leur opposition.
"L’Afghanistan normalise peu à peu ses relations avec ses voisins, y compris avec les rivaux de Washington", souligne l’expert.
Pour les États-Unis, Bagram représenterait une position stratégique face à la Chine via le corridor du Wakhan, mais cette ambition se heurte à la réalité du terrain.
"Les Talibans cherchent à reconstruire leur pays, pas à redevenir un champ de bataille", rappelle Gilles-Emmanuel Jacquet.
Les menaces ou pressions américaines, conclut-il, ont désormais peu de chances d’aboutir dans une région où Washington apparaît de plus en plus isolé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
