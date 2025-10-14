https://fr.sputniknews.africa/20251014/les-reserves-dor-du-ghana-en-hausse-de-36--sur-un-an-1079451629.html
Les réserves d'or du Ghana en hausse de 36 % sur un an
Les réserves d'or du Ghana en hausse de 36 % sur un an
14.10.2025
Cette évolution tangible est le fruit de la nouvelle politique prônée par la BoG pour le renforcement des réserves de change du pays, à travers des acquisitions stratégiques d’or, dans le cadre de ses efforts visant à stabiliser l’économie nationale et à réduire la dépendance aux devises étrangères.Cette croissance est attribuable aussi à la mise en oeuvre du programme "Gold for Reserves", lancé en mai 2023, alors que les réserves d’or du pays ne dépassaient pas 8,78 T.Cette initiative a pour objectif principal de diversifier les actifs de réserve, tout en utilisant l’or produit localement afin d’accroître les réserves de change, de soutenir le Cedi et de renforcer la capacité du pays à couvrir ses besoins en devises.Avec cette performance de plus de 37 T d’or à fin septembre 2025, soit plus de quatre fois leur niveau initial lors du lancement du programme, l’initiative "Gold for Reserves" constitue désormais un pilier de la stratégie de résilience économique du Ghana.
Les réserves d'or du Ghana en hausse de 36 % sur un an
Les réserves d'or de la Banque centrale du Ghana (BoG) se sont inscrites en hausse de 36,2% en glissement annuel, pour s'établir à 37,06 tonnes (T) à fin septembre dernier, contre 27,21 T une année auparavant, selon les chiffres officiels de l’institution.
Cette évolution tangible est le fruit de la nouvelle politique prônée par la BoG pour le renforcement des réserves de change du pays, à travers des acquisitions stratégiques d’or, dans le cadre de ses efforts visant à stabiliser l’économie nationale et à réduire la dépendance aux devises étrangères.
Cette croissance est attribuable aussi à la mise en oeuvre du programme "Gold for Reserves", lancé en mai 2023, alors que les réserves d’or du pays ne dépassaient pas 8,78 T.
Cette initiative a pour objectif principal de diversifier les actifs de réserve, tout en utilisant l’or produit localement afin d’accroître les réserves de change, de soutenir le Cedi et de renforcer la capacité du pays à couvrir ses besoins en devises.
Avec cette performance de plus de 37 T d’or à fin septembre 2025, soit plus de quatre fois leur niveau initial lors du lancement du programme, l’initiative "Gold for Reserves" constitue désormais un pilier de la stratégie de résilience économique du Ghana.