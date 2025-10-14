https://fr.sputniknews.africa/20251014/le-e-cfa-cest-la-digitalisation-du-controle-de-la-france-1079464228.html

“Le e-CFA, c’est la digitalisation du contrôle de la France”

“Le e-CFA, c’est la digitalisation du contrôle de la France”

Alors que la BCEAO s’apprête à lancer le e-CFA, présenté comme un symbole de modernisation monétaire, certains économistes y voient un nouvel instrument de... 14.10.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Ndouma Jean-René, expert camerounais en marché financier et finance digitale, tire la sonnette d’alarme sur les dessous du e-CFA. Pour lui, derrière la promesse d’une monnaie numérique “africaine”, se cache une continuité du système colonial instauré depuis plus de soixante ans. Selon l’expert, le problème ne réside pas tant dans la technologie que dans le contrôle qu’elle rend plus invisible, plus total, plus efficace. Car si le franc CFA est fabriqué en France et contrôlé depuis le Trésor français, la version numérique ne ferait, selon lui, que “digitaliser la dépendance”.Avec un ton lucide et sans détour, Ndouma Jean-René rappelle que “tant que les réserves africaines demeurent au Trésor français, aucun changement de façade ne saurait transformer la réalité structurelle de la domination”. Pour lui, l’e-CFA n’est pas une révolution, mais une ruse : une manière sophistiquée de maintenir les États africains dans un carcan économique. “Quand on digitalise, le contrôle devient plus facile, plus traçable, plus profond”, affirme-t-il. Et ce pouvoir, entre les mains de ceux qui ont longtemps dicté les règles du jeu monétaire, menace directement la souveraineté économique et la liberté des peuples africains.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

