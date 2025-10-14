https://fr.sputniknews.africa/20251014/la-russie-et-la-chine-sengagent-a-developper-ensemble-la-route-maritime-du-nord-1079452003.html

La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord

Les deux pays ont approuvé un plan d'action pour le développement du transport maritime le long de la route maritime du Nord, a rapporté un correspondant de... 14.10.2025, Sputnik Afrique

"L'élaboration et l'approbation de cette feuille de route visent à créer un corridor de transport durable", a déclaré de son côté le géant nucléaire russe Rosatom.Des solutions logistiques et technologiques modernes seront mises en œuvre "pour améliorer l'efficacité du transport maritime et développer des projets d'investissement", a précisé le groupe.

