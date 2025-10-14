Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251014/la-russie-et-la-chine-sengagent-a-developper-ensemble-la-route-maritime-du-nord-1079452003.html
La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord
La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord
Sputnik Afrique
Les deux pays ont approuvé un plan d'action pour le développement du transport maritime le long de la route maritime du Nord, a rapporté un correspondant de... 14.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-14T07:58+0200
2025-10-14T07:58+0200
russie
chine
route maritime du nord
économie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079451832_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6680b389493c2eeb967c482a530ed1c7.jpg
"L'élaboration et l'approbation de cette feuille de route visent à créer un corridor de transport durable", a déclaré de son côté le géant nucléaire russe Rosatom.Des solutions logistiques et technologiques modernes seront mises en œuvre "pour améliorer l'efficacité du transport maritime et développer des projets d'investissement", a précisé le groupe.
russie
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079451832_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b74dcd140e14975d8eca3f6bd1744b4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, chine, route maritime du nord, économie
russie, chine, route maritime du nord, économie

La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord

07:58 14.10.2025
© Sputnik . Ilya Timin / Accéder à la base multimédiaExpédition au pôle Nord sur le brise-glace nucléaire "50 ans de victoire"
Expédition au pôle Nord sur le brise-glace nucléaire 50 ans de victoire - Sputnik Afrique, 1920, 14.10.2025
© Sputnik . Ilya Timin
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Les deux pays ont approuvé un plan d'action pour le développement du transport maritime le long de la route maritime du Nord, a rapporté un correspondant de Sputnik.
"L'élaboration et l'approbation de cette feuille de route visent à créer un corridor de transport durable", a déclaré de son côté le géant nucléaire russe Rosatom.
Des solutions logistiques et technologiques modernes seront mises en œuvre "pour améliorer l'efficacité du transport maritime et développer des projets d'investissement", a précisé le groupe.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала