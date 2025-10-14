https://fr.sputniknews.africa/20251014/la-russie-et-la-chine-sengagent-a-developper-ensemble-la-route-maritime-du-nord-1079452003.html
La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord
La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord
Sputnik Afrique
Les deux pays ont approuvé un plan d'action pour le développement du transport maritime le long de la route maritime du Nord, a rapporté un correspondant de... 14.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-14T07:58+0200
2025-10-14T07:58+0200
2025-10-14T07:58+0200
russie
chine
route maritime du nord
économie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079451832_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6680b389493c2eeb967c482a530ed1c7.jpg
"L'élaboration et l'approbation de cette feuille de route visent à créer un corridor de transport durable", a déclaré de son côté le géant nucléaire russe Rosatom.Des solutions logistiques et technologiques modernes seront mises en œuvre "pour améliorer l'efficacité du transport maritime et développer des projets d'investissement", a précisé le groupe.
russie
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079451832_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b74dcd140e14975d8eca3f6bd1744b4f.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, chine, route maritime du nord, économie
russie, chine, route maritime du nord, économie
La Russie et la Chine s'engagent à développer ensemble la route maritime du Nord
Les deux pays ont approuvé un plan d'action pour le développement du transport maritime le long de la route maritime du Nord, a rapporté un correspondant de Sputnik.
"L'élaboration et l'approbation de cette feuille de route visent à créer un corridor de transport durable", a déclaré de son côté le géant nucléaire russe Rosatom.
Des solutions logistiques et technologiques modernes seront mises en œuvre "pour améliorer l'efficacité du transport maritime et développer des projets d'investissement", a précisé le groupe.