"Ils prennent clairement tous les Français pour des idiots"
La France a un nouveau gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu, mais son avenir semble déjà compromis. Deux motions de censure menacent de faire tomber l’exécutif dans les prochains jours. Invité de Zone de Contact, Paul Antoine, analyste politique, livre une analyse sans détour: Concernant les motions de censure, il estime que celle de La France Insoumise pourrait l’emporter, avec le soutien du Rassemblement National: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
La France a un nouveau gouvernement avec à sa tête Sébastien Lecornu. Toutefois, celui-ci est déjà menacé par deux motions de censure et pourrait tomber dans les prochains jours. Pour Sputnik Afrique, l'analyste politique Paul Antoine a analysé ce nouveau gouvernement et fait le point sur la situation politique française.
La France a un nouveau gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu, mais son avenir
semble déjà compromis. Deux motions de censure menacent de faire tomber
l’exécutif dans les prochains jours. Invité de Zone de Contact, Paul Antoine
, analyste politique, livre une analyse sans détour:
"C’est une vaste blague, des mensonges. Lecornu avait affirmé qu’il ne resterait pas Premier ministre. Il a démissionné, puis accepté d’être renommé deux semaines plus tard. Ils prennent clairement tous les Français pour des idiots."
Concernant les motions
de censure, il estime que celle de La France Insoumise pourrait l’emporter, avec le soutien du Rassemblement National:
"C'est plutôt celle de la France Insoumise qui passera, parce que le RN, eux, voteront celle de la France Insoumise. Mais bon, encore une fois, vous avez une opposition plutôt constructive et une opposition de pacotille, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a appelé deux fois à voter pour Emmanuel Macron. Donc ils nous disent être contre Macron, pourtant deux fois ils ont voté pour Macron, ça ne faut pas l'oublier aussi. Maintenant, c'est une évidence que le gouvernement devrait, c'est mathématique, mais il faut toujours prendre le conditionnel, devrait sauter vu les prochains votes".
