"Ils prennent clairement tous les Français pour des idiots"

La France a un nouveau gouvernement avec à sa tête Sébastien Lecornu. Toutefois, celui-ci est déjà menacé par deux motions de censure et pourrait tomber dans... 14.10.2025, Sputnik Afrique

La France a un nouveau gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu, mais son avenir semble déjà compromis. Deux motions de censure menacent de faire tomber l’exécutif dans les prochains jours. Invité de Zone de Contact, Paul Antoine, analyste politique, livre une analyse sans détour: Concernant les motions de censure, il estime que celle de La France Insoumise pourrait l’emporter, avec le soutien du Rassemblement National: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

