Madagascar promet de sanctionner les auteurs des menaces visant le Président
afrique, madagascar, andry rajoelina
afrique, madagascar, andry rajoelina
"Les menaces portant sur l’intégrité physique du chef de l’État franchissent une ligne rouge", martèle la présidence dans un communiqué, peu après une tentative de coup d'État survenue sur fond de tensions sociales.
Ce sont des actes "inacceptables", note l'instance.
👉🏽 Quant aux "insultes" et "attaques verbales", la présidence reconnaît qu'elles font partie des “dérives auxquelles la vie publique expose les hommes politiques”.