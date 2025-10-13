Afrique
Madagascar promet de sanctionner les auteurs des menaces visant le Président
Madagascar promet de sanctionner les auteurs des menaces visant le Président
"Les menaces portant sur l’intégrité physique du chef de l’État franchissent une ligne rouge", martèle la présidence dans un communiqué, peu après une... 13.10.2025, Sputnik Afrique
Ce sont des actes "inacceptables", note l'instance. 👉🏽 Quant aux "insultes" et "attaques verbales", la présidence reconnaît qu'elles font partie des “dérives auxquelles la vie publique expose les hommes politiques”.
Madagascar promet de sanctionner les auteurs des menaces visant le Président

07:55 13.10.2025
© AP Photo / JOHN ANGELILLOPresident of the Republic of Madagascar Andry Nirina Rajoelina
President of the Republic of Madagascar Andry Nirina Rajoelina - Sputnik Afrique, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / JOHN ANGELILLO
"Les menaces portant sur l’intégrité physique du chef de l’État franchissent une ligne rouge", martèle la présidence dans un communiqué, peu après une tentative de coup d'État survenue sur fond de tensions sociales.
Ce sont des actes "inacceptables", note l'instance.
👉🏽 Quant aux "insultes" et "attaques verbales", la présidence reconnaît qu'elles font partie des “dérives auxquelles la vie publique expose les hommes politiques”.
