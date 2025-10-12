Crise à Madagascar en continu: ultimatum de 48 heures pour la destitution du Président

S'abonner
Les manifestations à Madagascar prennent de plus en plus d'ampleur. Ce 12 octobre le contingent militaire du CAPSAT a affirmé avoir pris le contrôle des forces armées du pays. La présidence malgache a dénoncé une "tentative de prise de pouvoir illégale".
15:38 12.10.2025
Ultimatum lancé, 48 heures pour la destitution du Président
Selon Alban Rakotoarisoa, dit Bàba, conseiller municipal de l'opposition, les députés doivent voter la destitution d’Andry Rajoelina. Faute de quoi, les manifestants menacent de s’attaquer à la dissolution de l'Assemblée nationale.
15:17 12.10.2025
La passation de commandement entre le général Rakotoarivelo, ancien chef d’État-major et actuel ministre des Forces armées, et son successeur, le général Pikulas.
" Ce que nous vivons aujourd’hui est bien réel, ce n’est pas une illusion ", a affirmé le général Pikulas à Andohalo.
15:10 12.10.2025
Étudiants, forces de sécurité, artistes, entrepreneurs, politiciens et membres de la diaspora se sont réunis sur la Place du 13 Mai pour dénoncer les injustices et demander le départ du Président Rajoelina.
12:29 12.10.2025
L'UA encourage les parties à favoriser des solutions pacifiques pour éviter l'aggravation de la situation.
"Le Président de la Commission rappelle les principes consacrés par la Déclaration de Lomé de 2000 ainsi que par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et invite les parties malgaches à faire preuve de responsabilité et d’esprit patriotique, et à œuvrer pour la préservation de l’unité, de la stabilité et de la paix dans le pays, dans le respect de la Constitution et des cadres institutionnels établis", est-il indiqué dans un communiqué de l’Organisation.
12:19 12.10.2025
Le général Richard Ravalomanana a été demis de ses fonctions de Président du Sénat.
Cette décision vise à préserver l’intérêt supérieur de la Nation et à renforcer la cohérence institutionnelle, indique le Bureau Permanent du Sénat.
11:50 12.10.2025
Plusieurs compagnies aériennes, dont Ethiopian Airlines, Air Austral et Air France, ont annoncé le report ou l'annulation de leurs vols à Madagascar.
11:45 12.10.2025
Le général de division Démosthène Pikulas a été placé à la tête de l’État-major général des forces armées malgaches, au CAPSAT.
"Que chacun prenne les responsabilités qui lui incombent", a déclaré le haut gradé, relate Orange actu Madagascar.
La répartition des missions est désormais attendue, complète le média.
11:44 12.10.2025
Un contingent de l'armée malgache a affirmé dimanche avoir pris le contrôle des forces armées du pays.
"Désormais, tous les ordres de l'armée malgache, qu'ils soient terrestres, aériens ou militaires, émaneront du quartier général du CAPSAT (Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques)", ont annoncé des officiers de ce contingent dans une déclaration vidéo.