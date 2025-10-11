https://fr.sputniknews.africa/20251011/nous-faisons-les-choses-de-facon-transparente-ibrahim-traore-promet-la-securite-aux-investisseurs-1079317335.html
"Nous faisons les choses de façon transparente": Ibrahim Traoré promet la sécurité aux investisseurs
"Nous faisons les choses de façon transparente": Ibrahim Traoré promet la sécurité aux investisseurs
Au dernier jour du 1er Forum international Investir au Burkina Faso (FIIB 2025), le dirigeant burkinabè a échangé avec une délégation d'investisseurs...
"Nous faisons les choses de façon transparente": Ibrahim Traoré promet la sécurité aux investisseurs
Au dernier jour du 1er Forum international Investir au Burkina Faso (FIIB 2025), le dirigeant burkinabè a échangé avec une délégation d’investisseurs participant à l'événement, rapporte la présidence burkinabè.
"Il y a beaucoup d’opportunités au Burkina Faso et nous sommes là pour accompagner de manière durable, dans le respect du Code des investissements du Burkina Faso", a-t-il souligné.
Ibrahim Traoré a indiqué que son pays dispose de "plusieurs atouts pour des investissements plus sécurisés", notamment "un arsenal juridique qui protège les investissements aussi bien nationaux qu’étrangers et un climat des affaires très propice", selon le communiqué.
Il a également insisté sur la fin des pratiques de pots-de-vin dans les processus d’investissements: "Aujourd’hui nous sommes en Révolution. Personne n’a besoin d’user de corruption pour obtenir un agrément et investir dans notre pays".
Le forum, qui se veut un tremplin pour l’économie burkinabè, a réuni du 9 au 10 octobre à Ouagadougou, plus de 1.200 participants dont 400 investisseurs de 48 nationalités.