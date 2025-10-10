https://fr.sputniknews.africa/20251010/pourquoi-les-pays-africains-miniers-souffrent-ils-dun-manque-flagrant-en-infrastructures-de-base-1079277744.html

Pourquoi "les pays africains miniers souffrent-ils d'un manque flagrant en infrastructures de base"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d'entreprise togolais en France, décortique les faiblesses des politiques minières des pays... 10.10.2025

Pourquoi "les pays africains miniers souffrent-ils d'un manque flagrant en infrastructures de base" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France, décortique les faiblesses des politiques minières des pays africains qui causent beaucoup de problèmes pour l'exploitation rationnelle et efficiente des ressources en devises qu'elles génèrent. Selon lui, il faudrait un nouveau paradigme.

"Les pays africains miniers souffrent d’un manque flagrant en infrastructures de base", déplore-t-il, soulignant que cela empêche "l’exploitation minière à bon escient, à cause principalement de la mauvaise gouvernance", malgré la richesse en ressources. "L’absence d’une vision stratégique à long terme a souvent conduit à une exploitation minière où les bénéfices ne sont pas réinvestis localement", affirme à Radio Sputnik Afrique Soter-Caius DOVI, chef d’entreprise togolais en France et président fondateur de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique (PRANA).Et d'ajouter : "Les politiques minières doivent être alignées avec les capacités industrielles et humaines des pays africains. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est essentiel pour développer une main-d'œuvre qualifiée dans des domaines clés, comme le génie minier et chimique. Les gouvernements peuvent collaborer avec les institutions éducatives pour créer des programmes adaptés aux besoins du secteur. En outre, encourager l'innovation et la recherche est crucial pour améliorer l'efficacité de la production minière. La création de centres d'excellence régionaux peut également stimuler le développement technologique. Il est impératif d'établir des partenariats avec le secteur privé pour combler le déficit de compétences et progresser dans la chaîne de valeur, maximisant ainsi les bénéfices économiques locaux".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

