https://fr.sputniknews.africa/20251010/pourquoi-les-pays-africains-miniers-souffrent-ils-dun-manque-flagrant-en-infrastructures-de-base-1079277744.html
Pourquoi "les pays africains miniers souffrent-ils d'un manque flagrant en infrastructures de base"
Pourquoi "les pays africains miniers souffrent-ils d'un manque flagrant en infrastructures de base"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France, décortique les faiblesses des politiques minières des pays... 10.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-10T12:12+0200
2025-10-10T12:12+0200
2025-10-10T12:14+0200
afrique en marche
podcasts
ressources naturelles
afrique
exploitation
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0a/1079277545_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93941b3dffddca93d65d914102a56237.jpg
Pourquoi "les pays africains miniers souffrent-ils d'un manque flagrant en infrastructures de base"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France, décortique les faiblesses des politiques minières des pays africains qui causent beaucoup de problèmes pour l'exploitation rationnelle et efficiente des ressources en devises qu'elles génèrent. Selon lui, il faudrait un nouveau paradigme.
"Les pays africains miniers souffrent d’un manque flagrant en infrastructures de base", déplore-t-il, soulignant que cela empêche "l’exploitation minière à bon escient, à cause principalement de la mauvaise gouvernance", malgré la richesse en ressources. "L’absence d’une vision stratégique à long terme a souvent conduit à une exploitation minière où les bénéfices ne sont pas réinvestis localement", affirme à Radio Sputnik Afrique Soter-Caius DOVI, chef d’entreprise togolais en France et président fondateur de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique (PRANA).Et d'ajouter : "Les politiques minières doivent être alignées avec les capacités industrielles et humaines des pays africains. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est essentiel pour développer une main-d'œuvre qualifiée dans des domaines clés, comme le génie minier et chimique. Les gouvernements peuvent collaborer avec les institutions éducatives pour créer des programmes adaptés aux besoins du secteur. En outre, encourager l'innovation et la recherche est crucial pour améliorer l'efficacité de la production minière. La création de centres d'excellence régionaux peut également stimuler le développement technologique. Il est impératif d'établir des partenariats avec le secteur privé pour combler le déficit de compétences et progresser dans la chaîne de valeur, maximisant ainsi les bénéfices économiques locaux".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0a/1079277545_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_08540c6be7267708c1556328c6e7bc70.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, ressources naturelles, afrique, exploitation, аудио
podcasts, ressources naturelles, afrique, exploitation, аудио
Pourquoi "les pays africains miniers souffrent-ils d'un manque flagrant en infrastructures de base"
12:12 10.10.2025 (Mis à jour: 12:14 10.10.2025)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France, décortique les faiblesses des politiques minières des pays africains qui causent beaucoup de problèmes pour l'exploitation rationnelle et efficiente des ressources en devises qu'elles génèrent. Selon lui, il faudrait un nouveau paradigme.
"Les pays africains miniers souffrent d’un manque flagrant en infrastructures de base", déplore-t-il, soulignant que cela empêche "l’exploitation minière à bon escient, à cause principalement de la mauvaise gouvernance", malgré la richesse en ressources
. "L’absence d’une vision stratégique à long terme a souvent conduit à une exploitation minière où les bénéfices ne sont pas réinvestis localement", affirme à Radio Sputnik Afrique Soter-Caius DOVI
, chef d’entreprise togolais en France et président fondateur de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique (PRANA).
Dans le même sens, il explique que "pour redresser la situation, il est donc important de renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources. Cela peut être réalisé par la mise en place de cadres réglementaires clairs qui obligent les entreprises, notamment étrangères, à contribuer au développement des infrastructures locales. Des partenariats public-privé peuvent être formés pour financer des projets clés, tels que les routes et les réseaux électriques. En outre, intégrer des clauses de développement local dans les contrats miniers garantit que les communautés bénéficient directement des ressources extraites de leur sous-sol".
Et d'ajouter : "Les politiques minières doivent être alignées avec les capacités industrielles et humaines des pays africains. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est essentiel pour développer une main-d'œuvre qualifiée dans des domaines clés, comme le génie minier et chimique. Les gouvernements peuvent collaborer avec les institutions éducatives pour créer des programmes adaptés aux besoins du secteur. En outre, encourager l'innovation et la recherche est crucial pour améliorer l'efficacité de la production minière. La création de centres d'excellence régionaux peut également stimuler le développement technologique. Il est impératif d'établir des partenariats avec le secteur privé pour combler le déficit de compétences et progresser dans la chaîne de valeur, maximisant ainsi les bénéfices économiques locaux".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify