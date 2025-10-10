https://fr.sputniknews.africa/20251010/parler-lafrique-pourquoi-lenseignement-des-langues-africaines-compte-en-russie-1079289140.html

Parler l’Afrique: pourquoi l’enseignement des langues africaines compte en Russie

"Comment? Tu parles swahili? Où l’as-tu appris?" C’est la question que Julius Nyerere, Premier ministre de Tanzanie, posa à une jeune traductrice soviétique en... 10.10.2025, Sputnik Afrique

Dans "Russie: Terre de Culture", deux spécialistes russes de la chaire d’africanistique de l’Institut des Pays d’Asie et d’Afrique de l’Université de Moscou — Nelly Gromova et Monika Ourb — expliquent pourquoi aucune langue européenne ne peut remplacer le zoulou, le haoussa ou le swahili, pas même pour faire des affaires.Parce qu’en Afrique, comme partout, comprendre une langue, c’est comprendre une âme.Écoutez l’émission où les mots deviennent des ponts entre Moscou et Dar es Salaam.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

