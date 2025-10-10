https://fr.sputniknews.africa/20251010/les-occidentaux-simmiscent-dans-les-affaires-des-autres-pays-particulierement-des-africains-1079289874.html
"Les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des autres pays, particulièrement des Africains"
"Les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des autres pays, particulièrement des Africains"
Le Président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué récemment la déconstruction des mensonges diffusés par les médias occidentaux.
"Les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des autres pays, particulièrement des Africains"
"Les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des autres pays, particulièrement des Africains"
"Il parle au fait de la propagande. Vous savez, les Occidentaux s'immiscent dans les affaires étrangères des autres pays, particulièrement des Africains. Et donc c'est quelque chose qui ne peut pas continuer à évoluer si on veut vraiment avoir notre souveraineté et notre indépendance. Donc il les appelle à prendre conscience et à revoir un peu leur nouvelle méthode de coopération", a déclaré Moulaye Haidara au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Fabrice Beaur, analyste politique français, directeur d'EurasianForm sur la crise politique en France. -Celeste Malanda Mayinga, sportive congolaise, et Wilfrid Mbouma, secrétaire général de la Fédération congolaise de gymnastique, sur le tournoi national de gymnastique Alina Kabaeva organisé en RDC.
"Les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des autres pays, particulièrement des Africains"
Le Président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué récemment la déconstruction des mensonges diffusés par les médias occidentaux. Pour Sputnik Afrique, Moulaye Haidara journaliste malien au journal l'Indépendant a commenté les propos du leader burkinabè.
"Il dit vrai, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler avec des gens qui véhiculent de fausses informations, qui laissent mourir la population, qui mentent à la population, qui les envoient vers l'abattoir tout court, parce qu'ils font croire qu'ils sont là pour les informer, alors qu'ils sont là pour donner de fausses informations", a-t-il ajouté sur l'appel du Président burkinabè aux Africains à se détourner des médias occidentaux.
Retrouvez également dans cette émission:
-Fabrice Beaur, analyste politique français, directeur d'EurasianForm sur la crise politique en France.
-Celeste Malanda Mayinga, sportive congolaise, et Wilfrid Mbouma, secrétaire général de la Fédération congolaise de gymnastique, sur le tournoi national de gymnastique Alina Kabaeva organisé en RDC.
