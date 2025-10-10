https://fr.sputniknews.africa/20251010/les-occidentaux-simmiscent-dans-les-affaires-des-autres-pays-particulierement-des-africains-1079289874.html

"Les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des autres pays, particulièrement des Africains"

Le Président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué récemment la déconstruction des mensonges diffusés par les médias occidentaux. Pour Sputnik... 10.10.2025, Sputnik Afrique

"Il parle au fait de la propagande. Vous savez, les Occidentaux s'immiscent dans les affaires étrangères des autres pays, particulièrement des Africains. Et donc c'est quelque chose qui ne peut pas continuer à évoluer si on veut vraiment avoir notre souveraineté et notre indépendance. Donc il les appelle à prendre conscience et à revoir un peu leur nouvelle méthode de coopération", a déclaré Moulaye Haidara au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Fabrice Beaur, analyste politique français, directeur d'EurasianForm sur la crise politique en France. -Celeste Malanda Mayinga, sportive congolaise, et Wilfrid Mbouma, secrétaire général de la Fédération congolaise de gymnastique, sur le tournoi national de gymnastique Alina Kabaeva organisé en RDC. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

