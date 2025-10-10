https://fr.sputniknews.africa/20251010/le-kenya-sapprete-a-lancer-une-plateforme-mondiale-dencheres-en-ligne-pour-la-vente-de-son-cafe-1079266292.html

Le Kenya s’apprête à lancer une plateforme mondiale d’enchères en ligne pour la vente de son café

10.10.2025

Le Kenya s’apprête à lancer une plateforme mondiale d’enchères en ligne pour la vente de son café, a annoncé récemment le ministère de l’Agriculture.Ce nouveau système permettra aux acheteurs internationaux de participer directement aux ventes du café kényan, jusque-là réservées aux négociants locaux."On ne peut pas espérer de meilleurs résultats en reproduisant chaque année les mêmes pratiques commerciales", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que les préparatifs sont en phase finale pour le lancement de cette plateforme.Cette réforme devrait également permettre de réduire les coûts d’exportation et d’attirer davantage d’acheteurs pour le café kényan, produit phare des exportations agricoles du pays.

