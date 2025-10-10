https://fr.sputniknews.africa/20251010/la-russie-a-t-elle-anticipe-le-bellicisme-occidental-en-changeant-sa-doctrine-nucleaire-en-2024-1079280647.html

La Russie a-t-elle anticipé le bellicisme occidental en changeant sa doctrine nucléaire en 2024?

La Russie a-t-elle anticipé le bellicisme occidental en changeant sa doctrine nucléaire en 2024?

Sputnik Afrique

Le géopoliticien François Martin, auteur du livre "L’Ukraine, un basculement du monde", décrypte les raisons et les implications de la révision de la doctrine... 10.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-10T13:33+0200

2025-10-10T13:33+0200

2025-10-10T13:35+0200

afrique en marche

podcasts

nucléaire

doctrine militaire

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0a/1079280162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55376eaa0630f92871059d56534c00f7.jpg

La Russie a-t-elle anticipé le bellicisme occidental en changeant sa doctrine nucléaire en 2024? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien François Martin, auteur du livre "L’Ukraine, un basculement du monde", décrypte les raisons et les implications de la révision de la doctrine nucléaire russe. Selon lui, face à l’annonce d’une possible livraison américaine de missiles Tomahawks à l’Ukraine, Vladimir Poutine avait anticipé cette escalade dès 2024.

"L’annonce américaine d’envoi de missiles Tomahawks à l’Ukraine donne raison aux dirigeants russes d’avoir fait le choix stratégique de modifier, en 2024, la doctrine de dissuasion nucléaire du pays — et ce, pour au moins trois objectifs", explique à Radio Sputnik Afrique François Martin, géopoliticien et essayiste, auteur de L’Ukraine, un basculement du monde et de Le Temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde.Selon lui, le premier objectif est de maintenir une part d’ambiguïté stratégique.Le second objectif découle du risque croissant de confrontation directe entre la Russie et l’Occident.Enfin, François Martin insiste sur la réévaluation du concept même de dissuasion :"En matière nucléaire, il n’y a pas de vraie différence entre l’arme stratégique et l’arme tactique. La montée aux extrêmes est immédiate. Mais l’introduction des missiles Oreshniks, non nucléarisés, offre une nouvelle flexibilité : une “dissuasion tactique” sans recours au nucléaire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, nucléaire, doctrine militaire, russie, аудио