Le géopoliticien François Martin, auteur du livre "L’Ukraine, un basculement du monde", décrypte les raisons et les implications de la révision de la doctrine... 10.10.2025, Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien François Martin, auteur du livre "L’Ukraine, un basculement du monde", décrypte les raisons et les implications de la révision de la doctrine nucléaire russe. Selon lui, face à l’annonce d’une possible livraison américaine de missiles Tomahawks à l’Ukraine, Vladimir Poutine avait anticipé cette escalade dès 2024.
"L’annonce américaine d’envoi de missiles Tomahawks à l’Ukraine donne raison aux dirigeants russes d’avoir fait le choix stratégique de modifier, en 2024, la doctrine de dissuasion nucléaire du pays — et ce, pour au moins trois objectifs", explique à Radio Sputnik Afrique François Martin, géopoliticien et essayiste, auteur de L’Ukraine, un basculement du monde et de Le Temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde.Selon lui, le premier objectif est de maintenir une part d’ambiguïté stratégique.Le second objectif découle du risque croissant de confrontation directe entre la Russie et l’Occident.Enfin, François Martin insiste sur la réévaluation du concept même de dissuasion :"En matière nucléaire, il n’y a pas de vraie différence entre l’arme stratégique et l’arme tactique. La montée aux extrêmes est immédiate. Mais l’introduction des missiles Oreshniks, non nucléarisés, offre une nouvelle flexibilité : une “dissuasion tactique” sans recours au nucléaire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
La Russie a-t-elle anticipé le bellicisme occidental en changeant sa doctrine nucléaire en 2024?
13:33 10.10.2025 (Mis à jour: 13:35 10.10.2025)
Le géopoliticien François Martin, auteur du livre "L’Ukraine, un basculement du monde", décrypte les raisons et les implications de la révision de la doctrine nucléaire russe. Selon lui, face à l’annonce d’une possible livraison américaine de missiles Tomahawks à l’Ukraine, Vladimir Poutine avait anticipé cette escalade dès 2024.
"L’annonce américaine d’envoi de missiles Tomahawks à l’Ukraine donne raison aux dirigeants russes d’avoir fait le choix stratégique de modifier, en 2024, la doctrine de dissuasion nucléaire du pays — et ce, pour au moins trois objectifs", explique à Radio Sputnik Afrique François Martin, géopoliticien et essayiste, auteur de L’Ukraine, un basculement du monde et de Le Temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde.
Selon lui, le premier objectif est de maintenir une part d’ambiguïté stratégique.
"En matière de dissuasion, il faut un certain flou. L’adversaire ne doit pas savoir si l’on a ou non l’intention d’utiliser ses armes, sans quoi il risque de s’approcher trop des “lignes rouges”", précise-t-il.
Le second objectif découle du risque croissant de confrontation directe entre la Russie et l’Occident.
"Au fur et à mesure que les pays occidentaux provoquent Moscou et sortent du cadre strict du conflit ukrainien, la possibilité d’un affrontement réel augmente mécaniquement. L’annonce des Tomahawks en est un puissant accélérateur", avertit-il.
Enfin, François Martin insiste sur la réévaluation du concept même de dissuasion :
"En matière nucléaire, il n’y a pas de vraie différence entre l’arme stratégique et l’arme tactique. La montée aux extrêmes est immédiate. Mais l’introduction des missiles Oreshniks
, non nucléarisés, offre une nouvelle flexibilité : une “dissuasion tactique” sans recours au nucléaire".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify