Eau et souveraineté: pourquoi l’Afrique doit inventer ses propres solutions

Face au spectre grandissant du stress hydrique, l’Afrique cherche des solutions pour préserver sa ressource la plus vitale: l’eau. Entre dessalement, gestion... 10.10.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous plongeons au cœur d’un enjeu vital : l’eau. Alors que l’Afrique s’assèche sous l’effet du changement climatique et de la croissance démographique, l’Algérie mise sur le dessalement avec cinq nouvelles usines capables de produire 1,5 million de mètres cubes d’eau potable par jour. Mais derrière cette prouesse se cache une dépendance coûteuse aux technologies étrangères.Selon l’économiste algérien Dr Farid Benyahiya, la véritable bataille ne se joue pas seulement sur le plan technologique, mais aussi sur celui de la gestion intelligente des ressources et de la souveraineté industrielle du continent. Il appelle à une coopération accrue entre les pays africains et leurs partenaires du Sud — notamment la Chine, la Russie et les BRICS — pour bâtir un modèle de développement durable.Car, souligne-t-il, “la question de l’eau ne peut pas se résoudre uniquement par la technique, mais par la vision, la solidarité et la maîtrise de nos propres moyens.”► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

