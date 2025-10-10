https://fr.sputniknews.africa/20251010/crise-en-france-il-est-impossible-de-travailler-sous-les-ordres-de-macron-1079274590.html

Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"

Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"

La France devrait avoir un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures. Pour Sputnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau, a fait le... 10.10.2025, Sputnik Afrique

Alors que la France s’apprête à connaître son cinquième Premier ministre en un an, la crise politique s’aggrave. Pour François Asselineau, président de l’UPR, la cause est claire: "Macron, en huit ans, on en est au septième premier ministre et bientôt au huitième. [...] Alors ça signifie, c'est un symptôme, vous savez, comme une maladie. Ça signifie que la situation est devenue impossible à gérer d'une part, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi, je le pense, profondément, qu'il est impossible de travailler sous les ordres de Macron. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cas psychiatrique, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir", a déclaré M.Asselineau au micro de Zone de Contact. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

