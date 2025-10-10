https://fr.sputniknews.africa/20251010/crise-en-france-il-est-impossible-de-travailler-sous-les-ordres-de-macron-1079274590.html
Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"
Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"
Sputnik Afrique
La France devrait avoir un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures. Pour Sputnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau, a fait le... 10.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-10T10:47+0200
2025-10-10T10:47+0200
2025-10-10T10:49+0200
zone de contact
podcasts
emmanuel macron
france
crise politique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0a/1079274425_0:25:601:363_1920x0_80_0_0_8343a05cfd105ad05df63eaa96e4d9fd.jpg
Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"
Sputnik Afrique
Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"
Alors que la France s’apprête à connaître son cinquième Premier ministre en un an, la crise politique s’aggrave. Pour François Asselineau, président de l’UPR, la cause est claire: "Macron, en huit ans, on en est au septième premier ministre et bientôt au huitième. [...] Alors ça signifie, c'est un symptôme, vous savez, comme une maladie. Ça signifie que la situation est devenue impossible à gérer d'une part, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi, je le pense, profondément, qu'il est impossible de travailler sous les ordres de Macron. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cas psychiatrique, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir", a déclaré M.Asselineau au micro de Zone de Contact. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
france
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0a/1079274425_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_662824e750b554efa392caf8cfa990da.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, аудио, emmanuel macron, france, crise politique
podcasts, аудио, emmanuel macron, france, crise politique
Crise en France: "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"
10:47 10.10.2025 (Mis à jour: 10:49 10.10.2025)
La France devrait avoir un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures. Pour Sputnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau, a fait le point sur la situation politique en France.
Alors que la France s’apprête à connaître son cinquième Premier ministre en un an, la crise politique s’aggrave. Pour François Asselineau, président de l’UPR, la cause est claire:
"Macron, en huit ans, on en est au septième premier ministre et bientôt au huitième. [...] Alors ça signifie, c'est un symptôme, vous savez, comme une maladie. Ça signifie que la situation est devenue impossible
à gérer d'une part, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi, je le pense, profondément, qu'il est impossible de travailler sous les ordres de Macron
. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cas psychiatrique, c'est quelqu'un qui aime
faire souffrir", a déclaré M.Asselineau au micro de Zone de Contact.
"À mon avis, le scénario le plus sain aurait été le départ de Macron. Il n'aura pas lieu. Macron s'accroche. [...] Le deuxième scénario qui serait le plus normal serait la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que ça permettrait à Macron de faire baisser la pression. Pendant un mois, un mois et demi, il y aurait une campagne électorale, donc Macron pourrait apparaître un petit peu en retrait, les Français se mobiliseraient ou ne se mobiliseraient pas pour ces élections, et ça permettrait en tout cas de donner le sentiment aux Français qu'on leur redonne la parole, ce qui est un point fondamental puisque les Français ont le sentiment – qui est d'ailleurs un sentiment tout à fait justifié – que leur parole ne compte plus pour rien et que nous ne sommes plus dans une démocratie", a ajouté l'homme politique français.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact