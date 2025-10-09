https://fr.sputniknews.africa/20251009/triomphe-de-la-paix-sur-la-guerre--le-president-egyptien-salue-laccord-sur-gaza-1079238629.html

"Triomphe de la paix sur la guerre" : le Président égyptien salue l'accord sur Gaza

"Triomphe de la paix sur la guerre" : le Président égyptien salue l'accord sur Gaza

Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué jeudi l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza, le qualifiant... 09.10.2025, Sputnik Afrique

Cet accord "tourne la page de la guerre" et "ouvre une porte d'espoir pour les peuples de la région vers un avenir fondé sur la justice et la stabilité", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.Israël dit que l'accord sur Gaza n'entrera en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement.Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 15h00 GMT pour discuter du "plan de libération de tous les otages israéliens", indique un communiqué officiel après l'annonce par le

