Le crash de l'avion AZAL est en partie lié à la présence d'un drone ukrainien dans le ciel -Poutine
14:00 09.10.2025 (Mis à jour: 14:07 09.10.2025)
L'avion d'AZAL s'est écrasé au Kazakhstan en décembre 2024, tuant 38 des 67 personnes à bord. Des responsables azerbaïdjanais ont affirmé que l'avion avait été touché par un système de défense aérienne russe
Vladimir Poutine a parlé avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Tadjikistani.
Le jour du crash de l’avion, la Russie contrôlait trois drones ukrainiens ayant traversé la frontière russe, a déclaré Poutine.
Deux missiles tirés par le système de défense aérienne russe n’ont pas touché l’appareil, mais ont explosé à quelques mètres de celui-ci.
L’avion AZAL a été endommagé par des débris, et non par des sous-munitions.
La Russie apporte sa pleine coopération à l’enquête sur le crash de l’avion azerbaïdjanais.
Poutine a rappelé à Aliyev qu'il lui avait présenté ses excuses pour la tragédie aérienne survenue dans le ciel russe.
Aliyev a exprimé sa gratitude particulière à Poutine pour avoir fourni des informations sur les causes du crash de l'avion AZAL.
La tenue de la rencontre entre Poutine et Aliyev témoigne de la volonté des deux dirigeants d’aborder toutes les questions urgentes, avait indiqué Dmitri Peskov. Début septembre, Poutine avait reconnu l’existence de difficultés dans les relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan, tout en affirmant que l’intérêt commun pour le développement des liens bilatéraux permettrait de rétablir la situation.