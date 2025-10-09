https://fr.sputniknews.africa/20251009/le-crash-de-lavion-azal-est-en-partie-lie-a-la-presence-dun-drone-ukrainien-dans-le-ciel--poutine-1079244081.html

Le crash de l'avion AZAL est en partie lié à la présence d'un drone ukrainien dans le ciel -Poutine

Le crash de l'avion AZAL est en partie lié à la présence d'un drone ukrainien dans le ciel -Poutine

Sputnik Afrique

L'avion d'AZAL s'est écrasé au Kazakhstan en décembre 2024, tuant 38 des 67 personnes à bord. Des responsables azerbaïdjanais ont affirmé que l'avion avait été... 09.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-09T14:00+0200

2025-10-09T14:00+0200

2025-10-09T14:07+0200

russie

azerbaïdjan

vladimir poutine

ilham aliev

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/04/1070502407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2ba84c4e4a2f8bea191301b7db3ae38.jpg

Vladimir Poutine a parlé avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Tadjikistani. La tenue de la rencontre entre Poutine et Aliyev témoigne de la volonté des deux dirigeants d’aborder toutes les questions urgentes, avait indiqué Dmitri Peskov. Début septembre, Poutine avait reconnu l’existence de difficultés dans les relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan, tout en affirmant que l’intérêt commun pour le développement des liens bilatéraux permettrait de rétablir la situation.

russie

azerbaïdjan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, azerbaïdjan, vladimir poutine, ilham aliev