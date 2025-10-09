Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20251009/lafrique-a-pris-un-enorme-retard-dans-le-domaine-spatial-or-les-choses-sont-en-train-de-changer-1079249536.html
"L'Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, or les choses sont en train de changer"
"L'Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, or les choses sont en train de changer"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: " Voir l’Afrique... 09.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-09T16:48+0200
2025-10-09T16:50+0200
afrique en marche
podcasts
afrique
espace
technologies
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/09/1079248888_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4fb1d37141b32d6d03b1a53a3077b02b.jpg
"L’Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, mais les choses sont en train de changer"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: " Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique pourquoi l'Afrique doit se lancer massivement dans la technologie spatiale et en faire un important levier de développement dans beaucoup de domaines.
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en Marche, l’expert et auteur Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller, explique pourquoi l’Afrique doit investir massivement dans la technologie spatiale pour en faire un véritable levier de développement.La création de l’Agence spatiale africaine, basée en Égypte, marque un tournant historique. De plus en plus de pays et d’entreprises du continent, comme Telnet en Tunisie, s’impliquent dans la conception de satellites et la formation technique.À écouter dans L’Afrique en Marche — quand l’espace devient le nouvel horizon du développement africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/09/1079248888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdcb53aeec809bca007d2035081a747b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, afrique, espace, technologies, аудио
podcasts, afrique, espace, technologies, аудио

"L'Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, or les choses sont en train de changer"

16:48 09.10.2025 (Mis à jour: 16:50 09.10.2025)
Afrique en marche
"L’Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, mais les choses sont en train de changer"
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: " Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique pourquoi l'Afrique doit se lancer massivement dans la technologie spatiale et en faire un important levier de développement dans beaucoup de domaines.
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en Marche, l’expert et auteur Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller, explique pourquoi l’Afrique doit investir massivement dans la technologie spatiale pour en faire un véritable levier de développement.
"L’Afrique est le berceau de l’humanité, mais comme le disait le scientifique russe Constantin Tsiolkovski, on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. L’espace est la nouvelle frontière", souligne-t-il.
La création de l’Agence spatiale africaine, basée en Égypte, marque un tournant historique. De plus en plus de pays et d’entreprises du continent, comme Telnet en Tunisie, s’impliquent dans la conception de satellites et la formation technique.
"L’industrie spatiale africaine, déjà évaluée à près de 20 milliards de dollars, pourrait atteindre 22,6 milliards d’ici 2026. C’est un petit pas pour l’Égypte, mais un grand pas pour l’Afrique", conclut Sébastien Périmony.
À écouter dans L’Afrique en Marche — quand l’espace devient le nouvel horizon du développement africain.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала