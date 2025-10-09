https://fr.sputniknews.africa/20251009/lafrique-a-pris-un-enorme-retard-dans-le-domaine-spatial-or-les-choses-sont-en-train-de-changer-1079249536.html
"L'Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, or les choses sont en train de changer"
"L'Afrique a pris un énorme retard dans le domaine spatial, or les choses sont en train de changer"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: " Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique pourquoi l'Afrique doit se lancer massivement dans la technologie spatiale et en faire un important levier de développement dans beaucoup de domaines.
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en Marche, l’expert et auteur Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller, explique pourquoi l’Afrique doit investir massivement dans la technologie spatiale pour en faire un véritable levier de développement.La création de l’Agence spatiale africaine, basée en Égypte, marque un tournant historique. De plus en plus de pays et d’entreprises du continent, comme Telnet en Tunisie, s’impliquent dans la conception de satellites et la formation technique.À écouter dans L’Afrique en Marche — quand l’espace devient le nouvel horizon du développement africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: " Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique pourquoi l'Afrique doit se lancer massivement dans la technologie spatiale et en faire un important levier de développement dans beaucoup de domaines.
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en Marche, l’expert et auteur Sébastien Périmony
, membre de l’Institut Schiller, explique pourquoi l’Afrique doit investir massivement dans la technologie spatiale
pour en faire un véritable levier de développement.
"L’Afrique est le berceau de l’humanité, mais comme le disait le scientifique russe Constantin Tsiolkovski, on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. L’espace est la nouvelle frontière", souligne-t-il.
La création de l’Agence spatiale africaine, basée en Égypte, marque un tournant historique. De plus en plus de pays et d’entreprises du continent, comme Telnet en Tunisie, s’impliquent dans la conception de satellites et la formation technique.
"L’industrie spatiale africaine, déjà évaluée à près de 20 milliards de dollars, pourrait atteindre 22,6 milliards d’ici 2026. C’est un petit pas pour l’Égypte, mais un grand pas pour l’Afrique", conclut Sébastien Périmony.
À écouter dans L’Afrique en Marche — quand l’espace devient le nouvel horizon du développement africain.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify