ONU : l'Afrique veut être entendue, mais est-elle prête à parler d'une seule voix ?

À la 80ᵉ Assemblée générale de l’Onu, plusieurs voix africaines ont réclamé justice et équité dans la gouvernance mondiale. Mais derrière l’appel à un siège... 08.10.2025, Sputnik Afrique

Assemblée générale de l’Onu: l’Afrique veut être entendue, mais est-elle prête à parler d’une seule voix? Sputnik Afrique À la 80ᵉ Assemblée générale de l’Onu, plusieurs voix africaines ont réclamé justice et équité dans la gouvernance mondiale. Mais derrière l’appel à un siège permanent pour l’Afrique au Conseil de sécurité, une question demeure: cette revendication traduit-elle une réelle puissance africaine ou une illusion diplomatique ?

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Paul Ella, analyste géopolitique et président du mouvement African Revival, nous plonge au cœur d’une vérité dérangeante: celle d’un système international construit sans l’Afrique et contre elle. Selon lui, les institutions mondiales qui se disent garantes de la paix et de l’équité ont été conçues, dès leur naissance, pour servir les intérêts occidentaux.L’Afrique, explique-t-il, n’y a toujours été qu’un figurant, un faire-valoir dont la voix ne porte jamais jusqu’aux sphères du pouvoir réel. Et tant que le continent restera fragmenté, économiquement dépendant et politiquement divisé, sa quête de reconnaissance demeurera vaine, malgré les discours enflammés et les appels à la réforme. Pour Paul Ella, la véritable bataille ne se joue pas dans les couloirs de l’Onu, mais dans la construction d’une souveraineté africaine forte, indépendante et solidaire. Avant de réclamer un siège au Conseil de sécurité, dit-il, encore faut-il savoir sur quelle chaise s’asseoir.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

