https://fr.sputniknews.africa/20251008/onu-lafrique-veut-etre-entendue-mais-est-elle-prete-a-parler-dune-seule-voix-1079213503.html
ONU : l’Afrique veut être entendue, mais est-elle prête à parler d’une seule voix ?
ONU : l’Afrique veut être entendue, mais est-elle prête à parler d’une seule voix ?
Sputnik Afrique
À la 80ᵉ Assemblée générale de l’Onu, plusieurs voix africaines ont réclamé justice et équité dans la gouvernance mondiale. Mais derrière l’appel à un siège... 08.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-08T14:19+0200
2025-10-08T14:19+0200
2025-10-08T14:21+0200
podcasts
onu
afrique
voix
souveraineté
conseil de sécurité de l'onu
droit de veto
avenir souverain
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/08/1079213124_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_8a3a387ffe908276be5311b75a1ddc21.jpg
Assemblée générale de l’Onu: l’Afrique veut être entendue, mais est-elle prête à parler d’une seule voix?
Sputnik Afrique
À la 80ᵉ Assemblée générale de l’Onu, plusieurs voix africaines ont réclamé justice et équité dans la gouvernance mondiale. Mais derrière l’appel à un siège permanent pour l’Afrique au Conseil de sécurité, une question demeure: cette revendication traduit-elle une réelle puissance africaine ou une illusion diplomatique ?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Paul Ella, analyste géopolitique et président du mouvement African Revival, nous plonge au cœur d’une vérité dérangeante: celle d’un système international construit sans l’Afrique et contre elle. Selon lui, les institutions mondiales qui se disent garantes de la paix et de l’équité ont été conçues, dès leur naissance, pour servir les intérêts occidentaux.L’Afrique, explique-t-il, n’y a toujours été qu’un figurant, un faire-valoir dont la voix ne porte jamais jusqu’aux sphères du pouvoir réel. Et tant que le continent restera fragmenté, économiquement dépendant et politiquement divisé, sa quête de reconnaissance demeurera vaine, malgré les discours enflammés et les appels à la réforme. Pour Paul Ella, la véritable bataille ne se joue pas dans les couloirs de l’Onu, mais dans la construction d’une souveraineté africaine forte, indépendante et solidaire. Avant de réclamer un siège au Conseil de sécurité, dit-il, encore faut-il savoir sur quelle chaise s’asseoir.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/08/1079213124_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_9ef0aab157268d4058faa7c832614aea.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, onu, afrique, voix, souveraineté, conseil de sécurité de l'onu, droit de veto, аудио
podcasts, onu, afrique, voix, souveraineté, conseil de sécurité de l'onu, droit de veto, аудио
ONU : l’Afrique veut être entendue, mais est-elle prête à parler d’une seule voix ?
14:19 08.10.2025 (Mis à jour: 14:21 08.10.2025)
À la 80ᵉ Assemblée générale de l’Onu, plusieurs voix africaines ont réclamé justice et équité dans la gouvernance mondiale. Mais derrière l’appel à un siège permanent pour l’Afrique au Conseil de sécurité, une question demeure: cette revendication traduit-elle une réelle puissance africaine ou une illusion diplomatique ?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Paul Ella, analyste géopolitique et président du mouvement African Revival, nous plonge au cœur d’une vérité dérangeante: celle d’un système international construit sans l’Afrique et contre elle. Selon lui, les institutions mondiales qui se disent garantes de la paix et de l’équité ont été conçues, dès leur naissance, pour servir les intérêts occidentaux.
L’Afrique, explique-t-il, n’y a toujours été qu’un figurant, un faire-valoir dont la voix ne porte jamais jusqu’aux sphères du pouvoir réel. Et tant que le continent restera fragmenté, économiquement dépendant et politiquement divisé, sa quête de reconnaissance demeurera vaine, malgré les discours enflammés et les appels à la réforme. Pour Paul Ella
, la véritable bataille ne se joue pas dans les couloirs de l’Onu, mais dans la construction d’une souveraineté africaine forte, indépendante et solidaire. Avant de réclamer un siège
au Conseil de sécurité, dit-il, encore faut-il savoir sur quelle chaise s’asseoir.
“Demander des sièges permanents au Conseil de sécurité de l’Onu pour l’Afrique, c’est mettre la charrue avant les bœufs. On ne pèse pas sur la scène internationale par le nombre de sièges, mais par la puissance réelle. Tant que nos dirigeants continueront de dépendre des injonctions occidentales et que notre souveraineté restera inachevée, même dix sièges au Conseil de sécurité ne changeront rien. L’Afrique doit d’abord se rassembler, conquérir sa souveraineté totale et retrouver la conscience de sa propre force avant de prétendre parler d’égal à égal avec le monde”, a-t-il affirmé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify