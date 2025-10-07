https://fr.sputniknews.africa/20251007/le-kenya-annonce-la-creation-de-deux-fonds-pour-soutenir-les-secteurs-cles-de-leconomie-1079164317.html
Le Kenya annonce la création de deux fonds pour soutenir les secteurs clés de l’économie
Le Kenya annonce la création de deux fonds pour soutenir les secteurs clés de l’économie
07.10.2025
Le pays d’Afrique de l’Est présente un ratio élevé de remboursement de la dette, lié aux investissements importants réalisés ces dernières années dans les infrastructures.Une loi sur la privatisation des actifs publics, récemment adoptée par le Parlement, doit permettre de mobiliser des capitaux pour alimenter ces nouveaux fonds.La campagne de privatisation débutera par la vente d’actions de la Kenya Pipeline Company, gestionnaire du transport de produits pétroliers au Kenya et vers les pays voisins. L’opération devrait permettre de lever jusqu’à 130 milliards de shillings (environ 1,01 milliard de dollars), selon les données officielles.Le fonds d’infrastructure vise notamment à renforcer l’agriculture, pilier de l’économie kényane, et à accroître la capacité énergétique du pays.
Le Kenya a annoncé la création d'un fonds souverain et d'un fonds d'infrastructure destinés à financer des secteurs clés de l'économie sans alourdir davantage la dette publique.
"Nous sommes en train de mettre en place deux fonds importants: un fonds d’infrastructure et un fonds souverain", a déclaré le président kényan William Ruto, sans préciser la date à laquelle ces deux fonds deviendront opérationnels.
Le pays d’Afrique de l’Est présente un ratio élevé de remboursement de la dette, lié aux investissements importants réalisés ces dernières années dans les infrastructures.
Une loi sur la privatisation des actifs publics, récemment adoptée par le Parlement, doit permettre de mobiliser des capitaux pour alimenter ces nouveaux fonds.
La campagne de privatisation débutera par la vente d’actions de la Kenya Pipeline Company, gestionnaire du transport de produits pétroliers au Kenya et vers les pays voisins. L’opération devrait permettre de lever jusqu’à 130 milliards de shillings (environ 1,01 milliard de dollars), selon les données officielles.
Le fonds d’infrastructure vise notamment à renforcer l’agriculture, pilier de l’économie kényane, et à accroître la capacité énergétique du pays.