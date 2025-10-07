https://fr.sputniknews.africa/20251007/le-kenya-annonce-la-creation-de-deux-fonds-pour-soutenir-les-secteurs-cles-de-leconomie-1079164317.html

Le Kenya annonce la création de deux fonds pour soutenir les secteurs clés de l’économie

Le Kenya annonce la création de deux fonds pour soutenir les secteurs clés de l’économie

Sputnik Afrique

Le Kenya a annoncé la création d'un fonds souverain et d'un fonds d’infrastructure destinés à financer des secteurs clés de l’économie sans alourdir davantage... 07.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-07T07:42+0200

2025-10-07T07:42+0200

2025-10-07T07:42+0200

kenya

afrique

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/17/1077343692_142:0:1138:560_1920x0_80_0_0_5b6f0d67415b0f243e69eb5812b2a580.jpg

Le pays d’Afrique de l’Est présente un ratio élevé de remboursement de la dette, lié aux investissements importants réalisés ces dernières années dans les infrastructures.Une loi sur la privatisation des actifs publics, récemment adoptée par le Parlement, doit permettre de mobiliser des capitaux pour alimenter ces nouveaux fonds.La campagne de privatisation débutera par la vente d’actions de la Kenya Pipeline Company, gestionnaire du transport de produits pétroliers au Kenya et vers les pays voisins. L’opération devrait permettre de lever jusqu’à 130 milliards de shillings (environ 1,01 milliard de dollars), selon les données officielles.Le fonds d’infrastructure vise notamment à renforcer l’agriculture, pilier de l’économie kényane, et à accroître la capacité énergétique du pays.

kenya

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, afrique, économie