L'Égypte accueille un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas
L'Égypte accueille un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas
Sputnik Afrique
Ce 6 octobre, les parties prévoient de discuter d'un règlement basé sur le plan proposé par Donald Trump. 06.10.2025, Sputnik Afrique
La délégation du Hamas a déclaré être déjà arrivée sur les lieux et dément les précédentes informations faisant état de sa volonté de désarmement sous supervision internationale, conformément au plan de paix du Président américain. La question du désarmement du Hamas est "une question palestinienne qui sera résolue dans un cadre palestinien", a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, selon le journal Asharq al-Awsat. Le bureau de Netanyahou a également confirmé la tenue des négociations. Selon la primature, la délégation israélienne devra se rendre à Charm el-Cheikh le jour de la réunion.
Actus
07:57 06.10.2025
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédia"Tous les Palestiniens, y compris le Hamas, décident qui gouverne la bande de Gaza", clame un responsable du mouvement islamiste concernant le plan Trump
Tous les Palestiniens, y compris le Hamas, décident qui gouverne la bande de Gaza, clame un responsable du mouvement islamiste concernant le plan Trump - Sputnik Afrique, 1920, 06.10.2025
Ce 6 octobre, les parties prévoient de discuter d'un règlement basé sur le plan proposé par Donald Trump.
La délégation du Hamas a déclaré être déjà arrivée sur les lieux et dément les précédentes informations faisant état de sa volonté de désarmement sous supervision internationale, conformément au plan de paix du Président américain.
La question du désarmement du Hamas est "une question palestinienne qui sera résolue dans un cadre palestinien", a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, selon le journal Asharq al-Awsat.
Le bureau de Netanyahou a également confirmé la tenue des négociations. Selon la primature, la délégation israélienne devra se rendre à Charm el-Cheikh le jour de la réunion.
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
