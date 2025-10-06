https://fr.sputniknews.africa/20251006/legypte-accueille-un-nouveau-cycle-de-negociations-indirectes-entre-israel-et-le-hamas----1079130521.html
L'Égypte accueille un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas
L'Égypte accueille un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas
Sputnik Afrique
Ce 6 octobre, les parties prévoient de discuter d'un règlement basé sur le plan proposé par Donald Trump. 06.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-06T07:57+0200
2025-10-06T07:57+0200
2025-10-06T07:57+0200
égypte
israël
hamas
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/04/1079075370_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc3c277c2d0406890c72ee97ae70c361.jpg
La délégation du Hamas a déclaré être déjà arrivée sur les lieux et dément les précédentes informations faisant état de sa volonté de désarmement sous supervision internationale, conformément au plan de paix du Président américain. La question du désarmement du Hamas est "une question palestinienne qui sera résolue dans un cadre palestinien", a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, selon le journal Asharq al-Awsat. Le bureau de Netanyahou a également confirmé la tenue des négociations. Selon la primature, la délégation israélienne devra se rendre à Charm el-Cheikh le jour de la réunion.
égypte
israël
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/04/1079075370_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_352d7bc66403b1bf80f764039bcf8758.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
égypte, israël, hamas
L'Égypte accueille un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas
Ce 6 octobre, les parties prévoient de discuter d'un règlement basé sur le plan proposé par Donald Trump.
La délégation du Hamas a déclaré être déjà arrivée sur les lieux et dément les précédentes informations faisant état de sa volonté de désarmement sous supervision internationale, conformément au plan de paix du Président américain.
La question du désarmement du Hamas est "une question palestinienne qui sera résolue dans un cadre palestinien", a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, selon le journal Asharq al-Awsat.
Le bureau de Netanyahou a également confirmé la tenue des négociations. Selon la primature, la délégation israélienne devra se rendre à Charm el-Cheikh le jour de la réunion.