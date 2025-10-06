https://fr.sputniknews.africa/20251006/la-france-est-dans-une-impasse-et-le-pays-est-extremement-desuni-1079151473.html
"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"
"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"
Sputnik Afrique
Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, faisant de lui le premier ministre le plus éphémère de la cinquième république française avec 27... 06.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-06T16:39+0200
2025-10-06T16:39+0200
2025-10-06T16:39+0200
zone de contact
podcasts
france
sébastien lecornu
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/06/1079151306_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_415db250f9b6268436f033a9eabff89b.jpg
"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"
Sputnik Afrique
"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"
Après seulement 27 jours à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, devenant le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Pour le juriste international Arnaud Develay, cette instabilité reflète l’essoufflement du système: "Ça évoque avant tout un régime, on peut parler de régime en fin de course, à bout de souffle, à bout d'idées, à bout de bout de ficelle quelque part aussi". Selon lui, la crise est plus profonde encore: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
france
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/06/1079151306_12:0:545:400_1920x0_80_0_0_ba87f6a1344c43a6f94d5e8c05ec61ed.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, france, sébastien lecornu, аудио
podcasts, france, sébastien lecornu, аудио
"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"
Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, faisant de lui le premier ministre le plus éphémère de la cinquième république française avec 27 jours en poste. Pour Sputnik Afrique, le juriste international français Arnaud Develay a commenté cette annonce.
Après seulement 27 jours à Matignon, Sébastien Lecornu
a présenté sa démission à Emmanuel Macron, devenant le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République.
Pour le juriste international Arnaud Develay
, cette instabilité reflète l’essoufflement
du système:
"Ça évoque avant tout un régime, on peut parler de régime en fin de course
, à bout de souffle, à bout d'idées, à bout de bout de ficelle quelque part aussi".
Selon lui, la crise est plus profonde encore:
"La France est dans une impasse et extrêmement désunie. On le voit au travers de la représentation parlementaire, mais pas que. Personne n'est d'accord sur quoi que ce soit. Je dirais même que le problème fondamental en France, c'est que le débat politique est faussé. Dans le sens où les vrais sujets ne sont jamais abordés sérieusement."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact