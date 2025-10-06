https://fr.sputniknews.africa/20251006/la-france-est-dans-une-impasse-et-le-pays-est-extremement-desuni-1079151473.html

"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"

"La France est dans une impasse et le pays est extrêmement désuni"

Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, faisant de lui le premier ministre le plus éphémère de la cinquième république française avec 27... 06.10.2025

Après seulement 27 jours à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, devenant le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Pour le juriste international Arnaud Develay, cette instabilité reflète l’essoufflement du système: "Ça évoque avant tout un régime, on peut parler de régime en fin de course, à bout de souffle, à bout d'idées, à bout de bout de ficelle quelque part aussi". Selon lui, la crise est plus profonde encore: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

