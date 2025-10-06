https://fr.sputniknews.africa/20251006/-droits-de-douane-us-et-avenir-de-lagoa-quelle-alternative-pour-lafrique--1079145251.html
Droits de douane US et avenir de l’AGOA: quelle alternative pour l’Afrique ?
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, analyse l’avenir des relations commerciales entre l’Afrique et les États-Unis.
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, analyse l’avenir des relations commerciales entre l’Afrique et les États-Unis. L’Afrique ne représente que 2% des échanges mondiaux et à peine 0,2 % des échanges intra-africains. Pour changer la donne, il faut une locomotive puissante portée par des pays africains développés, capables de fédérer les autres. 🎙 À écouter dans L’Afrique en Marche: l’Afrique peut-elle sortir du piège de l’AGOA et bâtir ses propres alternatives?► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ferhat Ait Ali, économiste et ex-ministre de l'Industrie, analyse l'avenir des relations commerciales afro-américaines à l'aune des droits de douane élevés imposés par l'administration US aux pays africains. "Il serait temps pour des groupes comme les BRICS d'initier une forme de plan" pour l'Afrique.
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, analyse l’avenir des relations commerciales entre l’Afrique et les États-Unis.
👉 "L’augmentation des taxes douanières américaines n’aura aucune incidence tant qu’une véritable stratégie africaine ne sera pas mise en place", explique-t-il.
L’Afrique ne représente que 2% des échanges mondiaux
et à peine 0,2 % des échanges intra-africains. Pour changer la donne, il faut une locomotive puissante portée par des pays africains développés, capables de fédérer les autres.
👉 "Il serait temps pour des groupes comme les BRICS d’initier un plan d’association économique, financière, scientifique et industrielle avec l’Afrique", conclut-il.
🎙 À écouter dans L’Afrique en Marche: l’Afrique peut-elle sortir du piège de l’AGOA et bâtir ses propres alternatives?
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify