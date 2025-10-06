https://fr.sputniknews.africa/20251006/-droits-de-douane-us-et-avenir-de-lagoa-quelle-alternative-pour-lafrique--1079145251.html

Droits de douane US et avenir de l’AGOA: quelle alternative pour l’Afrique ?

Droits de douane US et avenir de l’AGOA: quelle alternative pour l’Afrique ?

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ferhat Ait Ali, économiste et ex-ministre de l'Industrie, analyse l'avenir des relations commerciales afro-américaines... 06.10.2025, Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, analyse l’avenir des relations commerciales entre l’Afrique et les États-Unis. L’Afrique ne représente que 2% des échanges mondiaux et à peine 0,2 % des échanges intra-africains. Pour changer la donne, il faut une locomotive puissante portée par des pays africains développés, capables de fédérer les autres. 🎙 À écouter dans L’Afrique en Marche: l’Afrique peut-elle sortir du piège de l’AGOA et bâtir ses propres alternatives?► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

