Bénin: le ministre des Finances investi comme candidat de la majorité pour la présidentielle

Romuald Wadagni, ministre des Finances depuis 2016, est à 49 ans appelé à succéder au président Patrice Talon (au pouvoir depuis 2016) qui passera la main après deux mandats.Des milliers de personnes étaient réunies dans le stade de Parakou, principale ville du nord du Bénin. "Depuis près de dix ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie, renforcé nos institutions, nos finances publiques sont assainies, notre économie affiche une croissance qui place notre pays dans les plus performants en Afrique. Mais nous sommes conscients que le chemin vers notre idéal reste long", a affirmé M. Wadagni. "Jeunes du Bénin, ayez confiance. L'avenir appartient à la jeunesse... La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir", a poursuivi le candidat. M. Wadagni sera le candidat d'une coalition de quatre partis politiques de la majorité. Il aura pour co-listière la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata. Le principal rival de M. Wadagni pour l'élection du 12 avril devrait être le candidat des Démocrates, la formation de l'ex-président Yayi Boni, dont l'identité n'est pas encore connue. Les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), formation politique d'opposition dite "modérée", ont, quant à eux, désigné l'ancien ministre et enseignant Paul Hounkpè comme candidat.

