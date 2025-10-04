https://fr.sputniknews.africa/20251004/tchad-adoption-par-le-parlement-dun-mandat-presidentiel-de-sept-ans-1079067063.html

Tchad: adoption par le Parlement d'un mandat présidentiel de sept ans

Tchad: adoption par le Parlement d'un mandat présidentiel de sept ans

Sputnik Afrique

Les députés et sénateurs tchadiens réunis en congrès ont adopté, vendredi, une révision de la Constitution votée par référendum le 29 décembre 2023, qui... 04.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-04T08:11+0200

2025-10-04T08:11+0200

2025-10-04T08:11+0200

tchad

parlement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/04/1066359816_0:58:619:406_1920x0_80_0_0_e4830f58d6bd33575a284cc22444b773.jpg

Le texte présenté par le Mouvement patriotique du salut du Président, Mahamat Idriss Déby Itno, a été adoptée avec 236 voix pour et aucune contre sur 257 membres. Le vote était initialement prévu le 13 octobre.Le texte adopté vendredi prévoit notamment que le Président de la République soit élu pour un septennat et qu'il soit "rééligible", sans donner d'autres précisions, alors que la Constitution actuelle consacrait un quinquennat renouvelable une fois. La durée du mandat du chef de l'État ne sera modifiée qu'à compter de la prochaine élection présidentielle.

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

tchad, parlement