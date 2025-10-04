https://fr.sputniknews.africa/20251004/tchad-adoption-par-le-parlement-dun-mandat-presidentiel-de-sept-ans-1079067063.html
Tchad: adoption par le Parlement d'un mandat présidentiel de sept ans
Les députés et sénateurs tchadiens réunis en congrès ont adopté, vendredi, une révision de la Constitution votée par référendum le 29 décembre 2023, qui... 04.10.2025
2025-10-04T08:11+0200
2025-10-04T08:11+0200
2025-10-04T08:11+0200
Algérie Presse Service (APS)
Les députés et sénateurs tchadiens réunis en congrès ont adopté, vendredi, une révision de la Constitution votée par référendum le 29 décembre 2023, qui prévoit notamment un allongement du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable sans limite.
Le texte présenté par le Mouvement patriotique du salut du Président, Mahamat Idriss Déby Itno, a été adoptée avec 236 voix pour et aucune contre sur 257 membres.
Le vote était initialement prévu le 13 octobre.
Le texte adopté vendredi prévoit notamment que le Président de la République soit élu pour un septennat et qu'il soit "rééligible", sans donner d'autres précisions, alors que la Constitution actuelle consacrait un quinquennat renouvelable une fois.
La durée du mandat du chef de l'État ne sera modifiée qu'à compter de la prochaine élection présidentielle.