Le Bénin envisage la généralisation de l’assurance agricole indicielle
© AP Photo / Sunday AlambaConstruction workers work near the last remaining sacred tree of the Odjou Ekoun Oro forest in the village of Houeyogbe, Benin, near Port Novo, on Wednesday, Oct. 4, 2023. Between 2001 and 2012 approximately 45% of Benin’s sacred forests had disappeared or were diminished, according to the Circle for Safeguarding of Natural Resources. (AP Photo/Sunday Alamba)
© AP Photo / Sunday Alamba
S'abonner
Le Conseil des ministres béninois a approuvé, récemment, un décret visant à créer les conditions réglementaires pour la généralisation de l’assurance agricole indicielle, dans l'objectif de renforcer la résilience du secteur face aux aléas climatiques.
Cette démarche des autorités béninoises repose sur les résultats fructueux d’un projet pilote mis en œuvre au profit de 11.000 riziculteurs en 2024, souligne le compte-rendu dudit conseil.
"En effet, 2.341 parmi ces riziculteurs ont été sinistrés et bénéficié d’une indemnité conséquente. De fait, la formule suscite l’engouement des producteurs, aussi bien pour les trois filières ciblées dans la phase pilote", explique le document.
Contrairement à l’assurance traditionnelle, ce mécanisme déclenche le versement d’indemnités non pas sur la base des pertes réelles constatées sur le terrain, mais selon l’atteinte d’un indice prédéfini, lié au rendement des cultures ou à la production agricole.
À travers la généralisation de cet instrument d’assurance agricole indicielle, le gouvernement béninois tend à renforcer la résilience des petites exploitations agricoles face aux aléas climatiques.
À rappeler qu’en mars dernier, le ministère de l’Agriculture avait également lancé un projet pilote d’assurance agricole à indice de rendement pour couvrir 100.000 agriculteurs opérant dans les filières du riz, du coton et du bétail.
Au Bénin, le secteur agricole contribue à hauteur de 24% au PIB du pays et emploie environ 28% de la population active.