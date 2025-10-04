https://fr.sputniknews.africa/20251004/le-benin-envisage-la-generalisation-de-lassurance-agricole-indicielle-1079075179.html

Le Bénin envisage la généralisation de l’assurance agricole indicielle

Le Bénin envisage la généralisation de l’assurance agricole indicielle

Sputnik Afrique

Le Conseil des ministres béninois a approuvé, récemment, un décret visant à créer les conditions réglementaires pour la généralisation de l’assurance agricole... 04.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-04T13:46+0200

2025-10-04T13:46+0200

2025-10-04T13:46+0200

bénin

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/11/1077097054_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3381885a9bca7d86d31260211b89a67f.jpg

Cette démarche des autorités béninoises repose sur les résultats fructueux d’un projet pilote mis en œuvre au profit de 11.000 riziculteurs en 2024, souligne le compte-rendu dudit conseil."En effet, 2.341 parmi ces riziculteurs ont été sinistrés et bénéficié d’une indemnité conséquente. De fait, la formule suscite l’engouement des producteurs, aussi bien pour les trois filières ciblées dans la phase pilote", explique le document.Contrairement à l’assurance traditionnelle, ce mécanisme déclenche le versement d’indemnités non pas sur la base des pertes réelles constatées sur le terrain, mais selon l’atteinte d’un indice prédéfini, lié au rendement des cultures ou à la production agricole.À travers la généralisation de cet instrument d’assurance agricole indicielle, le gouvernement béninois tend à renforcer la résilience des petites exploitations agricoles face aux aléas climatiques.À rappeler qu’en mars dernier, le ministère de l’Agriculture avait également lancé un projet pilote d’assurance agricole à indice de rendement pour couvrir 100.000 agriculteurs opérant dans les filières du riz, du coton et du bétail.Au Bénin, le secteur agricole contribue à hauteur de 24% au PIB du pays et emploie environ 28% de la population active.

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

bénin