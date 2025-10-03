https://fr.sputniknews.africa/20251003/produits-toxiques-et-diplomatie-sahelienne-les-deux-visages-dune-afrique-en-resistance-1079051839.html

Produits toxiques et diplomatie sahélienne: les deux visages d’une Afrique en résistance Sputnik Afrique Dans cet épisode, nous explorons deux réalités brûlantes du continent. D’un côté l’Afrique, transformée en dépotoir des multinationales qui y écoulent pesticides interdits et produits dangereux. De l’autre, l’AES qui poursuit sa marche vers l’intégration et la souveraineté, illustrée par la récente visite du Président nigérien, Tiani, à Ouagadougou.

Depuis plusieurs années, l’Afrique fait face à une réalité alarmante: des produits bannis en Europe, parfois classés cancérogènes, sont exportés en toute légalité vers le continent. En 2024 seulement, 9.000 tonnes de pesticides interdits ont pris le chemin des ports africains, rappelant les scandales passés comme celui des cigarettes toxiques exportées du Maroc. Selon Malik Niang, chef d’entreprise ivoirien spécialisé dans les intrants agricoles, ce phénomène traduit une logique du “deux poids, deux mesures” où l’Afrique sert encore de réceptacle aux rebuts occidentaux.“Ce n’est pas seulement dans les produits phytosanitaires que nous constatons ce ‘deux poids, deux mesures’. Des pesticides interdits en Europe depuis des années, comme les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles ou l’herbicide Paraquat, continuent d’être envoyés en Afrique. Nous voyons le même schéma avec les véhicules d’occasion usés, interdits de route en Europe, mais déversés massivement en Afrique. Cette situation montre que malgré des efforts réglementaires croissants, le continent reste la destination de produits rejetés ailleurs”, déplore-t-il.Au cœur de l’espace sahélien, l’intégration de l’Alliance des États du Sahel prend une dimension concrète. Après une étape au Mali, le Président nigérien, Abdourahamane Tiani, a effectué une visite de courtoisie à Ouagadougou, où il a échangé avec son homologue burkinabè sur la sécurité, la diplomatie et la gouvernance.Selon le politologue burkinabè Tinga Martin Sawadogo, cette rencontre illustre la volonté des États de l’AES d’unir leurs forces face aux défis sécuritaires et de construire une nouvelle voie diplomatique indépendante.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

