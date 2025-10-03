https://fr.sputniknews.africa/20251003/multipolarite-dun-point-de-vue-africain-nous-regardons-cela-avec-beaucoup-dadmiration-1079054702.html

Multipolarité: "D'un point de vue africain, nous regardons cela avec beaucoup d'admiration"

Multipolarité: "D'un point de vue africain, nous regardons cela avec beaucoup d'admiration"

Sputnik Afrique

Vladimir Poutine s'est exprimé à Sotchi au club de discussions du Valdai sur divers sujets internationaux d'actualité. Au micro de Sputnik Afrique, Teehl Loé... 03.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-03T17:06+0200

2025-10-03T17:06+0200

2025-10-03T17:06+0200

zone de contact

podcasts

vladimir poutine

club de discussion valdaï

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/03/1079054313_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_58881c7bb376f0595c85d89b39d2f6b3.jpg

Multipolarité: "D'un point de vue africain, nous regardons cela avec beaucoup d'admiration" Sputnik Afrique Vladimir Poutine s'est exprimé à Sotchi au club de discussions du Valdai sur divers sujets internationaux d'actualité. Au micro de Sputnik Afrique, Teehl Loé Konaté, chef d'entreprise burkinabé, analyste des dynamiques géopolitiques et relations internationales a commenté les déclarations marquantes prononcées par le Président russe.

"Le Président Poutine affirme que le monde multipolaire est désormais devenu une réalité. D'un point de vue africain, évidemment, nous regardons cela avec beaucoup d'admiration. C'est une affirmation qui n'est pas, enfin qui n'est aujourd'hui plus du tout un fait nouveau. Depuis quelques années en tout cas, cela est une réalité", a affirmé M.Konaté au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission: -Modeste Dossou, analyste béninois sur l'élimination de mercenaires ukrainiens par les forces armées soudanaises. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, vladimir poutine, club de discussion valdaï, аудио