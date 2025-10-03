https://fr.sputniknews.africa/20251003/multipolarite-dun-point-de-vue-africain-nous-regardons-cela-avec-beaucoup-dadmiration-1079054702.html
Multipolarité: "D'un point de vue africain, nous regardons cela avec beaucoup d'admiration"
Vladimir Poutine s'est exprimé à Sotchi au club de discussions du Valdai sur divers sujets internationaux d'actualité. Au micro de Sputnik Afrique, Teehl Loé Konaté, chef d'entreprise burkinabé, analyste des dynamiques géopolitiques et relations internationales a commenté les déclarations marquantes prononcées par le Président russe.
"Le Président Poutine affirme que le monde multipolaire est désormais devenu une réalité. D'un point de vue africain, évidemment, nous regardons cela avec beaucoup d'admiration. C'est une affirmation qui n'est pas, enfin qui n'est aujourd'hui plus du tout un fait nouveau. Depuis quelques années en tout cas, cela est une réalité", a affirmé M.Konaté au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission: -Modeste Dossou, analyste béninois sur l'élimination de mercenaires ukrainiens par les forces armées soudanaises. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Nous sommes aujourd'hui dans un monde où, évidemment, il n'y a plus un seul hégémon capable d'imposer par sa simple volonté des décisions sur le plan multilatéral. Cela nécessite de nouveaux outils de coopération. Et les BRICS comme l'OCS répondent parfaitement à ces besoins, notamment dans le sud global, notamment auprès des pays asiatiques, et évidemment dans le besoin désormais unanime sur le plan mondial de créer de nouveaux cadres de discussion qui permettent réellement d'avoir un consensus qui fonctionne. Parce qu'un consensus qui est uniquement décidé dans les organisations occidentales, c'est un consensus qui sera contesté dans le reste du monde", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
-Modeste Dossou, analyste béninois sur l'élimination de mercenaires ukrainiens par les forces armées soudanaises.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact