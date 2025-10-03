https://fr.sputniknews.africa/20251003/depuis-lindependance-le-zimbabwe-est-sous-sanctions-occidentales-en-guise-de-punition-a-ce-jour-1079045758.html

"Depuis l'indépendance, le Zimbabwe est sous sanctions occidentales en guise de punition à ce jour"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’économiste Modibo Mao Makalou, analyse la situation économique, financière, politique et sociale au Zimbabwe, à... 03.10.2025, Sputnik Afrique

"Avant de se pencher sur l'analyse de la politique économique du gouvernement zimbabwéen et identifier ses insuffisances, il est absolument important de planter le décor complet des contraintes qui pèsent lourdement sur la prise de décision, empêchant la promotion d'un développement viable et durable", affirme à Radio Sputnik Afrique l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union Africaine et du Nouveau Partenariat pour le Développement (NEPAD).Ces sanctions, combinées aux faiblesses de la gouvernance, ont plongé le pays dans l’hyperinflation et l’instabilité. Mais grâce à des réformes, à la création d’une nouvelle monnaie (le ZIG) et à une relance de la coopération avec la BAD et le FMI, la croissance devrait atteindre près de 7 % en 2025, au-dessus de la moyenne africaine. À écouter dans L’Afrique en Marche : pourquoi l’annulation de la dette pourrait libérer le potentiel du Zimbabwe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

