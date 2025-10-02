https://fr.sputniknews.africa/20251002/pourquoi-les-occidentaux-cherchent-ils-a-provoquer-un-changement-de-regime-en-erythree-1078979331.html

Pourquoi les Occidentaux cherchent-ils à provoquer un changement de régime en Érythrée?

"De toute évidence, la position géographique de l'Érythrée fait de cette dernière un objet de convoitise dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui... 02.10.2025, Sputnik Afrique

Pourquoi les Occidentaux cherchent-ils à provoquer un changement de régime en Érythrée? Sputnik Afrique "De toute évidence, la position géographique de l'Érythrée fait de cette dernière un objet de convoitise dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis à la Chine", déclare à L'Afrique en Marche Arnaud Develay consultant politique et journaliste indépendant. La campagne médiatique anti-Érythrée sert un changement de régime.

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le juriste et journaliste indépendant Arnaud Develay analyse la campagne médiatique visant l’Érythrée et les raisons géopolitiques qui se cachent derrière.Il dénonce ce qu’il appelle un " impérialisme humanitaire ", qui s’appuie sur des récits médiatiques exagérés ou montés de toutes pièces pour justifier des interventions:Concernant l’Érythrée, Arnaud Develay rappelle que ce pays reste perçu comme un obstacle par Washington:"Le Front Populaire pour la Libération du Tigré (FPLT) représente la dernière carte utilisée par les États-Unis pour garder un ancrage dans la Corne de l’Afrique et ainsi prévenir que cette région importante ne s’intègre pas dans le projet chinois des Nouvelles Routes de la soie."🎙 Une analyse sans concession à découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

