https://fr.sputniknews.africa/20251002/pourquoi-les-occidentaux-cherchent-ils-a-provoquer-un-changement-de-regime-en-erythree-1078979331.html
Pourquoi les Occidentaux cherchent-ils à provoquer un changement de régime en Érythrée?
Pourquoi les Occidentaux cherchent-ils à provoquer un changement de régime en Érythrée?
Sputnik Afrique
"De toute évidence, la position géographique de l'Érythrée fait de cette dernière un objet de convoitise dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui... 02.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-02T11:21+0200
2025-10-02T11:21+0200
2025-10-02T11:23+0200
afrique en marche
podcasts
occident
érythrée
états-unis
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/02/1078979161_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_3646d6e9c3eb6476b760b8f0016a16b5.jpg
Pourquoi les Occidentaux cherchent-ils à provoquer un changement de régime en Érythrée?
Sputnik Afrique
"De toute évidence, la position géographique de l'Érythrée fait de cette dernière un objet de convoitise dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis à la Chine", déclare à L'Afrique en Marche Arnaud Develay consultant politique et journaliste indépendant. La campagne médiatique anti-Érythrée sert un changement de régime.
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le juriste et journaliste indépendant Arnaud Develay analyse la campagne médiatique visant l’Érythrée et les raisons géopolitiques qui se cachent derrière.Il dénonce ce qu’il appelle un " impérialisme humanitaire ", qui s’appuie sur des récits médiatiques exagérés ou montés de toutes pièces pour justifier des interventions:Concernant l’Érythrée, Arnaud Develay rappelle que ce pays reste perçu comme un obstacle par Washington:"Le Front Populaire pour la Libération du Tigré (FPLT) représente la dernière carte utilisée par les États-Unis pour garder un ancrage dans la Corne de l’Afrique et ainsi prévenir que cette région importante ne s’intègre pas dans le projet chinois des Nouvelles Routes de la soie."🎙 Une analyse sans concession à découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
occident
érythrée
états-unis
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/02/1078979161_67:0:1212:859_1920x0_80_0_0_e3dda19b2adc0b8e1d88c9fa5a829218.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, occident, érythrée, états-unis, afrique, аудио
podcasts, occident, érythrée, états-unis, afrique, аудио
Pourquoi les Occidentaux cherchent-ils à provoquer un changement de régime en Érythrée?
11:21 02.10.2025 (Mis à jour: 11:23 02.10.2025)
"De toute évidence, la position géographique de l'Érythrée fait de cette dernière un objet de convoitise dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis à la Chine", déclare à L'Afrique en Marche Arnaud Develay consultant politique et journaliste indépendant. La campagne médiatique anti-Érythrée sert un changement de régime.
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le juriste et journaliste indépendant Arnaud Develay
analyse la campagne médiatique visant l’Érythrée
et les raisons géopolitiques qui se cachent derrière.
"De toute évidence, la position géographique de l’Érythrée fait de cette dernière un objet de convoitise dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis à la Chine."
Il dénonce ce qu’il appelle un " impérialisme humanitaire ", qui s’appuie sur des récits médiatiques exagérés ou montés de toutes pièces pour justifier des interventions:
"L’armée de Mouammar Kadhafi était accusée de viols de masse avec du Viagra. (…) Nous avons tous le souvenir des fameuses couveuses soi-disant débranchées par les soldats irakiens au Koweït, une histoire montée de toutes pièces."
Concernant l’Érythrée, Arnaud Develay rappelle que ce pays reste perçu comme un obstacle par Washington:
"Le Front Populaire pour la Libération du Tigré (FPLT) représente la dernière carte utilisée par les États-Unis pour garder un ancrage dans la Corne de l’Afrique et ainsi prévenir que cette région importante ne s’intègre pas dans le projet chinois des Nouvelles Routes de la soie."
🎙 Une analyse sans concession à découvrir dans L’Afrique en Marche.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify