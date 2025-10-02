https://fr.sputniknews.africa/20251002/les-frontieres-heritees-de-la-colonisation-ont-laisse-des-zones-peripheriques-fragiles--1078980863.html
“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles”
“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles”
Sputnik Afrique
La création d’une force militaire mixte Tchad–RCA, officialisée le 27 septembre 2025 à Sarh, pose les jalons d’une nouvelle architecture sécuritaire au cœur de... 02.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-02T12:02+0200
2025-10-02T12:02+0200
2025-10-02T12:07+0200
avenir souverain
podcasts
tchad
république centrafricaine
force
sécurité
defense news
frontière
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/02/1078981264_1:0:828:465_1920x0_80_0_0_0f229f6bc5a428abc99d097cfabcd729.jpg
“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles”
Sputnik Afrique
La création d’une force militaire mixte Tchad–RCA, officialisée le 27 septembre 2025 à Sarh, pose les jalons d’une nouvelle architecture sécuritaire au cœur de l’Afrique. Entre volonté d’autonomie stratégique et défis logistiques, cet épisode examine si cette coopération peut transformer une frontière fracturée en espace de stabilité.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur une étape lourde de sens : la naissance d’une force conjointe entre le Tchad et la République centrafricaine, destinée à sécuriser 1.200 kilomètres de frontière et à répondre aux menaces hybrides et asymétriques qui minent la région.Selon Koché Adam, expert tchadien en études régionales et en sécurité internationale, il s’agit d’un aboutissement longuement préparé par des rencontres diplomatiques et militaires de haut niveau, et d’une décision assumée de confier aux États africains la responsabilité première de leur sécurité, plutôt que de recourir à des appuis extérieurs.Pour lui, les frontières héritées de la colonisation — tracées sans tenir compte des réalités humaines et sociales — ont créé des périphéries délaissées où prospèrent contrebande, trafics et groupes armés. La réponse conjointe vise donc à rompre avec cette gestion rigide et à réinsérer l’autorité régalienne par une présence opérationnelle et continue.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
tchad
république centrafricaine
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/02/1078981264_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_a131ea2fbcdaddc6ea304391375cfe78.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, tchad, république centrafricaine, force, sécurité, defense news, frontière, afrique, аудио
podcasts, tchad, république centrafricaine, force, sécurité, defense news, frontière, afrique, аудио
“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles”
12:02 02.10.2025 (Mis à jour: 12:07 02.10.2025)
La création d’une force militaire mixte Tchad–RCA, officialisée le 27 septembre 2025 à Sarh, pose les jalons d’une nouvelle architecture sécuritaire au cœur de l’Afrique. Entre volonté d’autonomie stratégique et défis logistiques, cet épisode examine si cette coopération peut transformer une frontière fracturée en espace de stabilité.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain
, nous revenons sur une étape lourde de sens : la naissance d’une force conjointe
entre le Tchad et la République centrafricaine, destinée à sécuriser 1.200 kilomètres de frontière et à répondre aux menaces hybrides et asymétriques qui minent la région.
Selon Koché Adam, expert tchadien en études régionales et en sécurité internationale, il s’agit d’un aboutissement longuement préparé par des rencontres diplomatiques et militaires de haut niveau, et d’une décision assumée de confier aux États africains la responsabilité première de leur sécurité, plutôt que de recourir à des appuis extérieurs.
Pour lui, les frontières héritées de la colonisation — tracées sans tenir compte des réalités humaines et sociales — ont créé des périphéries délaissées où prospèrent contrebande, trafics et groupes armés. La réponse conjointe vise donc à rompre avec cette gestion rigide et à réinsérer l’autorité régalienne par une présence opérationnelle et continue.
“La création d’une force militaire conjointe Tchad–Centrafrique est l’aboutissement d’un long processus piloté par les autorités des deux pays. Face à une frontière de 1.200 kilomètres à sécuriser, la Centrafrique a choisi de s’appuyer sur le Tchad plutôt que sur des forces étrangères. Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles, propices aux groupes armés. Pour réussir, cette force doit disposer d’un mandat offensif, d’une chaîne de commandement efficace, de moyens logistiques solides et intégrer des cadres locaux afin d’obtenir des renseignements fiables et de gagner la confiance des populations, tout en respectant les droits humains”, a-t-il rappelé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify