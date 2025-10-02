https://fr.sputniknews.africa/20251002/les-frontieres-heritees-de-la-colonisation-ont-laisse-des-zones-peripheriques-fragiles--1078980863.html

“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles”

“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles”

Sputnik Afrique

La création d’une force militaire mixte Tchad–RCA, officialisée le 27 septembre 2025 à Sarh, pose les jalons d’une nouvelle architecture sécuritaire au cœur de... 02.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-02T12:02+0200

2025-10-02T12:02+0200

2025-10-02T12:07+0200

avenir souverain

podcasts

tchad

république centrafricaine

force

sécurité

defense news

frontière

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/02/1078981264_1:0:828:465_1920x0_80_0_0_0f229f6bc5a428abc99d097cfabcd729.jpg

“Les frontières héritées de la colonisation ont laissé des zones périphériques fragiles” Sputnik Afrique La création d’une force militaire mixte Tchad–RCA, officialisée le 27 septembre 2025 à Sarh, pose les jalons d’une nouvelle architecture sécuritaire au cœur de l’Afrique. Entre volonté d’autonomie stratégique et défis logistiques, cet épisode examine si cette coopération peut transformer une frontière fracturée en espace de stabilité.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur une étape lourde de sens : la naissance d’une force conjointe entre le Tchad et la République centrafricaine, destinée à sécuriser 1.200 kilomètres de frontière et à répondre aux menaces hybrides et asymétriques qui minent la région.Selon Koché Adam, expert tchadien en études régionales et en sécurité internationale, il s’agit d’un aboutissement longuement préparé par des rencontres diplomatiques et militaires de haut niveau, et d’une décision assumée de confier aux États africains la responsabilité première de leur sécurité, plutôt que de recourir à des appuis extérieurs.Pour lui, les frontières héritées de la colonisation — tracées sans tenir compte des réalités humaines et sociales — ont créé des périphéries délaissées où prospèrent contrebande, trafics et groupes armés. La réponse conjointe vise donc à rompre avec cette gestion rigide et à réinsérer l’autorité régalienne par une présence opérationnelle et continue.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

tchad

république centrafricaine

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, tchad, république centrafricaine, force, sécurité, defense news, frontière, afrique, аудио