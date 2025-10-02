Afrique
Le Kremlin traite de "gang" les participants au débat européen sur la confiscation des avoirs russes
Le Kremlin traite de "gang" les participants au débat européen sur la confiscation des avoirs russes
Les participants au débat européen sur la possibilité de confisquer les avoirs russes ressemblent à un "gang", selon le Kremlin 02.10.2025
2025-10-02T10:42+0200
2025-10-02T10:52+0200
"C'est comme un gang: certains surveillent, d'autres volent, et certains, comme la Belgique, crient: 'Les gars, partageons la responsabilité'. C'est ce à quoi cela ressemble, pour être honnête", a expliqué le porte-parole du Président russe.Le Kremlin a promis de poursuivre en justice les personnes et les pays qui s'approprieraient des avoirs russes gelés ou des dividendes en découlant, alors que l'Europe étudie la possibilité d'accorder un prêt à l'Ukraine basé sur ces mêmes avoirs.Après le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en 2022, l'UE et le G7 ont gelé pour près de 300 milliards d'euros de réserves de devises russes. Moscou a à plusieurs reprises condamné le gel de ses fonds en Europe, le qualifiant de vol. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou pourrait réagir en retenant les avoirs détenus en Russie par des pays occidentaux.
Le Kremlin traite de "gang" les participants au débat européen sur la confiscation des avoirs russes

10:42 02.10.2025 (Mis à jour: 10:52 02.10.2025)
Les participants au débat européen sur la possibilité de confisquer les avoirs russes ressemblent à un "gang", selon le Kremlin
"C'est comme un gang: certains surveillent, d'autres volent, et certains, comme la Belgique, crient: ‘Les gars, partageons la responsabilité‘. C'est ce à quoi cela ressemble, pour être honnête", a expliqué le porte-parole du Président russe.
Le Kremlin a promis de poursuivre en justice les personnes et les pays qui s'approprieraient des avoirs russes gelés ou des dividendes en découlant, alors que l'Europe étudie la possibilité d'accorder un prêt à l'Ukraine basé sur ces mêmes avoirs.

Après le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en 2022, l'UE et le G7 ont gelé pour près de 300 milliards d'euros de réserves de devises russes.
Moscou a à plusieurs reprises condamné le gel de ses fonds en Europe, le qualifiant de vol. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou pourrait réagir en retenant les avoirs détenus en Russie par des pays occidentaux.
