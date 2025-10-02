https://fr.sputniknews.africa/20251002/laccord-militaire-pakistan-arabie-depasse-le-moyen-orient-il-pourrait-resonner-en-afrique-1078989109.html

"L’accord militaire Pakistan-Arabie dépasse le Moyen-Orient, il pourrait résonner en Afrique"

"L'accord militaire Pakistan-Arabie dépasse le Moyen-Orient, il pourrait résonner en Afrique"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, analyse les raisons, les enjeux et les... 02.10.2025, Sputnik Afrique

"Assurer la défense du royaume avec l'ombre d'un parapluie nucléaire qui inquiète".

Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, décrypte le pacte stratégique signé fin septembre entre l’Arabie saoudite et le Pakistan.Dans le même sens, il explique que "l’accord militaire entre le Pakistan et l’Arabie saoudite dépasse le Moyen-Orient: il pourrait aussi résonner en Afrique. Riyad a déjà étendu son influence à la Corne de l’Afrique (bases, investissements, alliances avec l’Érythrée, Djibouti, Soudan). Avec le soutien militaire pakistanais, cette présence pourrait s’affirmer et concurrencer directement la Chine, déjà très implantée sur le continent. Les États-Unis et la France, affaiblis au Sahel, verraient un nouvel acteur s’imposer dans les flux énergétiques et maritimes de la mer Rouge. Pour les pays africains, ce pacte annonce une recomposition: dépendances accrues, choix stratégiques forcés, et risques de fractures régionales".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

