"L’accord militaire Pakistan-Arabie dépasse le Moyen-Orient, il pourrait résonner en Afrique"

Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, analyse les raisons, les enjeux et les implications de l'Accord stratégique de Défense mutuelle signé fin septembre entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. "Assurer la défense du royaume avec l’ombre d’un parapluie nucléaire qui inquiète".
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, décrypte le pacte stratégique signé fin septembre entre l’Arabie saoudite et le Pakistan.Dans le même sens, il explique que "l’accord militaire entre le Pakistan et l’Arabie saoudite dépasse le Moyen-Orient: il pourrait aussi résonner en Afrique. Riyad a déjà étendu son influence à la Corne de l’Afrique (bases, investissements, alliances avec l’Érythrée, Djibouti, Soudan). Avec le soutien militaire pakistanais, cette présence pourrait s’affirmer et concurrencer directement la Chine, déjà très implantée sur le continent. Les États-Unis et la France, affaiblis au Sahel, verraient un nouvel acteur s’imposer dans les flux énergétiques et maritimes de la mer Rouge. Pour les pays africains, ce pacte annonce une recomposition: dépendances accrues, choix stratégiques forcés, et risques de fractures régionales".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
02.10.2025
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, décrypte le pacte stratégique signé fin septembre entre l’Arabie saoudite et le Pakistan.
"L’accord militaire signé en septembre 2025 entre le Pakistan et l’Arabie saoudite bouleverse l’équilibre régional. Islamabad, déjà soutenu par la Chine et en tension constante avec l’Inde, promet désormais d’assurer la défense du royaume, avec l’ombre d’un parapluie nucléaire qui inquiète Washington et Israël. Pour Riyad, c’est l’affirmation d’une autonomie stratégique face à la tutelle américaine. Pour Téhéran, cerné par les sanctions européennes et fragilisé intérieurement, ce pacte sonne comme une menace supplémentaire. Il ouvre la voie à des recompositions dangereuses, dont pourraient tirer parti l’Azerbaïdjan et la Turquie, au prix d’un risque accru de morcellement iranien", affirme à Radio Sputnik Afrique Bertrand Scholler, analyste géopolitique français et conseiller en stratégie.
Dans le même sens, il explique que "l’accord militaire entre le Pakistan et l’Arabie saoudite dépasse le Moyen-Orient: il pourrait aussi résonner en Afrique. Riyad a déjà étendu son influence à la Corne de l’Afrique (bases, investissements, alliances avec l’Érythrée, Djibouti, Soudan). Avec le soutien militaire pakistanais, cette présence pourrait s’affirmer et concurrencer directement la Chine, déjà très implantée sur le continent. Les États-Unis et la France, affaiblis au Sahel, verraient un nouvel acteur s’imposer dans les flux énergétiques et maritimes de la mer Rouge. Pour les pays africains, ce pacte annonce une recomposition: dépendances accrues, choix stratégiques forcés, et risques de fractures régionales".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify