Afrique–Russie: un partenariat éducatif et scientifique d’avenir

Afrique–Russie: un partenariat éducatif et scientifique d’avenir Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l'Université d'État technique Bauman de Moscou, décortique la coopération scientifique et technique entre la Russie et l'Afrique et propose des pistes pour la rendre plus vaste et plus performante en lien avec le monde de l'entreprise.

Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l’Université d’État technique Bauman de Moscou, analyse les atouts et les perspectives de la coopération scientifique entre la Russie et l’Afrique.Cette collaboration s’élargit à des domaines de pointe comme "l’épidémiologie, la biodiversité, la médecine nucléaire, la bio-ingénierie ou la technologie spatiale", grâce à des accords intergouvernementaux et au Consortium RAFU.Pour le Pr Khussein, l’étape suivante est claire: À découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

