Afrique–Russie: un partenariat éducatif et scientifique d’avenir
Afrique–Russie: un partenariat éducatif et scientifique d’avenir
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l'Université d'État technique Bauman de Moscou, décortique la... 02.10.2025, Sputnik Afrique
Afrique–Russie: un partenariat éducatif et scientifique d’avenir
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l'Université d'État technique Bauman de Moscou, décortique la coopération scientifique et technique entre la Russie et l'Afrique et propose des pistes pour la rendre plus vaste et plus performante en lien avec le monde de l'entreprise.
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l’Université d’État technique Bauman de Moscou, analyse les atouts et les perspectives de la coopération scientifique entre la Russie et l’Afrique.Cette collaboration s’élargit à des domaines de pointe comme "l’épidémiologie, la biodiversité, la médecine nucléaire, la bio-ingénierie ou la technologie spatiale", grâce à des accords intergouvernementaux et au Consortium RAFU.Pour le Pr Khussein, l’étape suivante est claire: À découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Afrique–Russie: un partenariat éducatif et scientifique d’avenir
11:02 02.10.2025
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l'Université d'État technique Bauman de Moscou, décortique la coopération scientifique et technique entre la Russie et l'Afrique et propose des pistes pour la rendre plus vaste et plus performante en lien avec le monde de l'entreprise.
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Pr Abobakr Mohamed Khussein, enseignant-chercheur à l’Université d’État technique Bauman de Moscou, analyse les atouts et les perspectives de la coopération scientifique entre la Russie et l’Afrique.
"La Russie est une destination prisée des étudiants africains de deuxième et troisième cycle. Elle est un leader mondial en sciences pures – mathématiques, physique, biologie, chimie – et de nombreux Africains bénéficient de bourses gratuites pour y étudier", explique-t-il.
Cette collaboration s’élargit à des domaines de pointe comme "l’épidémiologie, la biodiversité, la médecine nucléaire, la bio-ingénierie ou la technologie spatiale", grâce à des accords intergouvernementaux et au Consortium RAFU.
Pour le Pr Khussein, l’étape suivante est claire:
"La Russie dispose d’un système éducatif solide et peut partager son savoir en créant des antennes d’universités en Afrique, en proposant des doubles diplômes, des projets scientifiques communs et des formations courtes dans les centres culturels russes."
À découvrir dans L’Afrique en Marche.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify