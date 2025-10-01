Ouagadougou veut produire ses propres armes: "Une volonté affichée qu'il faut saluer"
Le Président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé devant les médias vouloir que son pays produise ses propres armes. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, a analysé ce projet du leader burkinabé.
Ibrahim Traoré a promis des armes "made in Burkina" pour les forces armées d'ici quelques années. Zone de Contact commente cette initiative avec le panafricaniste Abdoulaye Nabaloum.
"De cette affirmation, nous pensons déjà que c'est une volonté affichée qu'il faut saluer. C'est un premier point. Le deuxième point de cette volonté, on sent vraiment cette détermination à assurer cette volonté-là à travers des actions concrètes. Notamment, il a annoncé la formation des jeunes qui sont partis en Russie, où il a négocié un partenariat avec la Russie dans plusieurs domaines, dont effectivement on penserait que le côté militaire peut être envisagé, notamment la fabrication d'armes pour la formation de nos jeunes", a déclaré M.Nabaloum.
"C'est une bonne chose. Nous pensons que cette idée, pour la concrétiser de façon dynamique et réelle, elle pourrait prendre du temps. Cela pourrait passer dans un premier temps par effectivement des assemblages. Et par la suite, ça pourrait être vraiment de la production à partir de la matière première jusqu'à construire une usine d'armement", a-t-il ajouté.
