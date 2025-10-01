https://fr.sputniknews.africa/20251001/aminata-alenskaia-parcours-dune-pianiste-entre-lheritage-malien-et-la-culture-russe-1078942067.html
Aminata Alenskaïa: parcours d'une pianiste entre l'héritage malien et la culture russe
Dans cette émission d'Identités Africaines, la pianiste de renom Aminata Alenskaïa partage son parcours unique entre le Mali et la Russie. Elle évoque son... 01.10.2025, Sputnik Afrique
Aminata Alenskaïa évoque la singularité de son parcours artistique, se présentant comme une figure unique dans le monde très codifié de la musique classique. Elle souligne les conditions exigeantes nécessaires pour former un pianiste professionnel et la rareté de ce profil dans son pays d'origine.
14:59 01.10.2025 (Mis à jour: 15:00 01.10.2025)
Dans cette émission d'Identités Africaines, la pianiste de renom Aminata Alenskaïa partage son parcours unique entre le Mali et la Russie. Elle évoque son identité métisse, sa carrière musicale et sa vision de la culture comme pont entre les peuples.
Aminata Alenskaïa évoque la singularité de son parcours artistique, se présentant comme une figure unique dans le monde très codifié de la musique classique. Elle souligne les conditions exigeantes nécessaires pour former un pianiste professionnel et la rareté de ce profil dans son pays d'origine.
"Je suis très fière et très contente d'être née à la fois russe et africaine puisque ce sont les deux cultures presque impénétrables de l'extérieur et donc je me sens comme un passeur comme ambassadeur pour aider aux Européens à comprendre ces deux cultures magnifiques, mais un peu obscures de l'extérieur", souligne la pianiste.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines
