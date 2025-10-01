https://fr.sputniknews.africa/20251001/aminata-alenskaia-parcours-dune-pianiste-entre-lheritage-malien-et-la-culture-russe-1078942067.html

Aminata Alenskaïa: parcours d'une pianiste entre l'héritage malien et la culture russe

Dans cette émission d'Identités Africaines, la pianiste de renom Aminata Alenskaïa partage son parcours unique entre le Mali et la Russie. Elle évoque son... 01.10.2025, Sputnik Afrique

Aminata Alenskaïa évoque la singularité de son parcours artistique, se présentant comme une figure unique dans le monde très codifié de la musique classique. Elle souligne les conditions exigeantes nécessaires pour former un pianiste professionnel et la rareté de ce profil dans son pays d'origine.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

