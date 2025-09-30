https://fr.sputniknews.africa/20250930/nigerrussie-le-pari-nucleaire-qui-change-la-donne-energetique-au-sahel-1078897823.html

Niger–Russie: le pari nucléaire qui change la donne énergétique au Sahel

Niger–Russie: le pari nucléaire qui change la donne énergétique au Sahel

Le Niger a choisi de tourner une page de son histoire énergétique en confiant à la Russie la construction de deux réacteurs nucléaires civils de 2.000 MW... 30.09.2025, Sputnik Afrique

Le Niger a choisi de tourner une page de son histoire énergétique en confiant à la Russie la construction de deux réacteurs nucléaires civils de 2.000 MW chacun. Un partenariat inédit qui pourrait transformer le Sahel en puissance énergétique régionale.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous ouvrons nos micros sur une actualité majeure: le Niger s’engage avec la Russie pour la construction de deux réacteurs nucléaires civils de 2000 MW chacun. Un projet colossal, qui va bien au-delà de la seule production d’électricité.Selon le ministre des Mines, Ousmane Abarchi, il s’agit d’un choix stratégique, inscrit dans un nouveau format de coopération que Moscou défend désormais : “infrastructures contre ressources”. Pas de dettes asphyxiantes, pas de dépendance au FMI, mais un échange équitable où l’uranium nigérien devient la clé d’un développement souverain.Pour Issoufou Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant en finances publiques et analyste socio-économique, ce projet incarne une rupture attendue depuis des décennies. Selon lui, la coopération nucléaire avec la Russie permettra enfin de transformer une ressource stratégique longtemps confisquée au profit des anciennes puissances coloniales, en levier concret de progrès pour les Nigériens.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

