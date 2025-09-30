https://fr.sputniknews.africa/20250930/loccident-a-de-plus-en-plus-de-mal-a-sanctionner-la-russie-et-liran-selon-un-expert-iranin-1078891783.html

L'Occident a de plus en plus de mal à sanctionner la Russie et l'Iran, selon un expert iranin

L'Occident a de plus en plus de mal à sanctionner la Russie et l'Iran, selon un expert iranin

L'Occident a de plus en plus de mal à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran, selon un universitaire iranien. 30.09.2025, Sputnik Afrique

"L'Occident s'isole lui-même et pousse même ceux qu'il a soutenus pendant des décennies, comme l'Inde ou le Brésil, à se détourner de lui. Cela complique considérablement le mécanisme d'imposition de sanctions contre la Russie ou l'Iran", a déclaré à Sputnik Mohammad Marandi, professeur à l'Université de Téhéran. De plus, le monde a déjà changé avec l’émergence des BRICS et de l'OCS, "qui affichent une croissance économique et défendent leurs intérêts", a-t-il indiqué en marge de la réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï. Concernant l'Iran, l'Occident impose des sanctions car il refuse de voir ce pays et son peuple "indépendants". "Ils ne veulent pas non plus que Téhéran soutienne le peuple palestinien", a précisé l'expert. C'est désormais une "bataille de volontés" où l'Occident veut préserver ses ambitions impériales, tandis que le reste du monde aspire à vivre dans un monde plus libre et démocratique, a conclu M. Marandi.

