Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250930/-larmee-malienne-a-dejoue-une-attaque-de-drones-contre-laeroport-de-tombouctou-1078891885.html
L'armée malienne a déjoué une attaque de drones contre l’aéroport de Tombouctou
L'armée malienne a déjoué une attaque de drones contre l’aéroport de Tombouctou
Sputnik Afrique
Les militaires ont intercepté ces engins lors d'une opération de veille permanente, indiquent les FAMa dans un communiqué publié le 29 septembre. 30.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-30T07:59+0200
2025-09-30T07:59+0200
mali
attaque
sahel
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/0e/1078252249_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b8421b0ad14674c70b3a79b9d0bfcd3.jpg
Les militaires ont intercepté ces engins lors d'une opération de veille permanente, indiquent les FAMa dans un communiqué publié le 29 septembre. La destruction a été effectuée "avec efficacité" dans la nuit du 28 septembre, précisent-ils.
mali
sahel
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/0e/1078252249_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5262a7cd50e6ae05f89b9e091db9a94b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mali, attaque, sahel
mali, attaque, sahel

L'armée malienne a déjoué une attaque de drones contre l’aéroport de Tombouctou

07:59 30.09.2025
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaNouvelle victoire de l'armée malienne: des dizaines de terroristes anéantis dans l'ouest du pays
Nouvelle victoire de l'armée malienne: des dizaines de terroristes anéantis dans l'ouest du pays - Sputnik Afrique, 1920, 30.09.2025
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Les militaires ont intercepté ces engins lors d'une opération de veille permanente, indiquent les FAMa dans un communiqué publié le 29 septembre.
La destruction a été effectuée "avec efficacité" dans la nuit du 28 septembre, précisent-ils.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала