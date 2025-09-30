https://fr.sputniknews.africa/20250930/-larmee-malienne-a-dejoue-une-attaque-de-drones-contre-laeroport-de-tombouctou-1078891885.html
L'armée malienne a déjoué une attaque de drones contre l’aéroport de Tombouctou
Les militaires ont intercepté ces engins lors d'une opération de veille permanente, indiquent les FAMa dans un communiqué publié le 29 septembre. 30.09.2025, Sputnik Afrique
Les militaires ont intercepté ces engins lors d'une opération de veille permanente, indiquent les FAMa dans un communiqué publié le 29 septembre. La destruction a été effectuée "avec efficacité" dans la nuit du 28 septembre, précisent-ils.
