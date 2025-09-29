https://fr.sputniknews.africa/20250929/poutine--les-pays-du-sud-et-de-lest-stimuleront-la-demande-denergie-nucleaire-pacifique-1078844520.html
Poutine : “Les pays du Sud et de l'Est stimuleront la demande d'énergie nucléaire pacifique”
Poutine : “Les pays du Sud et de l'Est stimuleront la demande d'énergie nucléaire pacifique”
Avenir Souverain revient sur la Semaine mondiale de l'atome 2025 à Moscou: Poutine, l'Afrique et les grandes voix du nucléaire réunis autour de l'atome comme...
Poutine : “Les pays du Sud et de l'Est stimuleront la demande d'énergie nucléaire pacifique”
Avenir Souverain revient sur la Semaine mondiale de l’atome 2025 à Moscou: Poutine, l’Afrique et les grandes voix du nucléaire réunis autour de l’atome comme énergie d’avenir.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, cap sur Moscou où Vladimir Poutine a ouvert la Semaine mondiale de l’atome 2025. Un forum planétaire qui marque les 80 ans de l’industrie nucléaire russe et qui réunit chefs d’État, responsables internationaux et scientifiques venus des quatre coins du monde.Au micro de Sputnik Afrique, plusieurs personnalités ont partagé leur vision : le Dr Lydwine Baradahane, ministre burundais de la Santé publique, Alain Becoulet, directeur adjoint d’ITER, et Robert Sogbadji, directeur adjoint des Énergies nucléaires du Ghana.Retrouvez l’intégralité des analyses et témoignages dans votre émission Avenir Souverain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
10:40 29.09.2025 (Mis à jour: 10:43 29.09.2025)
Avenir Souverain revient sur la Semaine mondiale de l’atome 2025 à Moscou: Poutine, l’Afrique et les grandes voix du nucléaire réunis autour de l’atome comme énergie d’avenir.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, cap sur Moscou où Vladimir Poutine a ouvert la Semaine mondiale de l’atome 2025. Un forum planétaire qui marque les 80 ans de l’industrie nucléaire
russe et qui réunit chefs d’État, responsables internationaux et scientifiques venus des quatre coins du monde.
Le Président russe y a dressé une vision ambitieuse : l’atome comme énergie propre, outil de souveraineté et moteur d’un nouvel ordre technologique. Aux côtés de la Russie, l’Afrique s’affirme également, avec la présence de l’Éthiopie, du Niger, de l’Égypte et d’autres voix du continent venues défendre leurs ambitions nucléaires.
Au micro de Sputnik Afrique, plusieurs personnalités ont partagé leur vision : le Dr Lydwine Baradahane, ministre burundais de la Santé publique, Alain Becoulet, directeur adjoint d’ITER, et Robert Sogbadji, directeur adjoint des Énergies nucléaires du Ghana.
Retrouvez l’intégralité des analyses et témoignages dans votre émission Avenir Souverain.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify