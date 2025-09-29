https://fr.sputniknews.africa/20250929/la-russie-est-aujourdhui-un-des-porte-voix-du-monde-multipolaire-1078865516.html
Sergueï Lavrov a prononcé un discours à l'occasion de la 80e assemblée générale de l'Onu. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic a... 29.09.2025
Sergueï Lavrov a prononcé un discours à l'occasion de la 80e assemblée générale de l'Onu. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic a commenté les déclarations clés du chef de la diplomatie russe.
"La Russie est aujourd'hui un des porte-voix du monde multipolaire. Le monde unipolaire mis en place par les Atlantistes derrière les États-Unis lors de l'écroulement de l'URSS est un projet qui ne fonctionne pas. C'est un projet qui est basé sur la guerre, sur l'ingérence, sur quasiment l'esclavage voulu par les Atlantistes qui pensaient qu'ils allaient les mettre du monde", a déclaré Nikola Mirkovic au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Riadh Siadoui, politologue tunisino-suisse, Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien et Ibou Sy, blogueur malien sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Sergueï Lavrov a prononcé un discours à l'occasion de la 80e assemblée générale de l'Onu. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic a commenté les déclarations clés du chef de la diplomatie russe.
"La Russie est aujourd'hui un des porte-voix du monde multipolaire. Le monde unipolaire
mis en place par les Atlantistes derrière les États-Unis lors de l'écroulement de l'URSS est un projet qui ne fonctionne pas. C'est un projet qui est basé sur la guerre, sur l'ingérence, sur quasiment l'esclavage voulu par les Atlantistes
qui pensaient qu'ils allaient les mettre du monde", a déclaré Nikola Mirkovic au micro de Zone de Contact.
"Évidemment que Moscou n'a pas l'intention d'envahir l'Europe de l'Ouest et les pays membres de l'Otan. La Russie dispose aujourd'hui de 17 millions de kilomètres carrés. C'est le pays le plus grand au monde, le pays également le plus riche, avec le sous-sol le plus riche en termes de ressources naturelles connues au monde. C'est plutôt les pays de l'Otan qui rêveraient d'attaquer la Russie, d'ailleurs qui attaquent la Russie, parce que ce sont des soldats de l'Otan et des munitions de l'Otan qui sont utilisées pour bombarder des villes russes aujourd'hui", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Riadh Siadoui
, politologue tunisino-suisse, Issoufou Boubacar Kado Magagi
, analyste nigérien et Ibou Sy
, blogueur malien sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact