https://fr.sputniknews.africa/20250929/la-russie-est-aujourdhui-un-des-porte-voix-du-monde-multipolaire-1078865516.html

"La Russie est aujourd'hui un des porte-voix du monde multipolaire"

"La Russie est aujourd'hui un des porte-voix du monde multipolaire"

Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov a prononcé un discours à l'occasion de la 80e assemblée générale de l'Onu. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic a... 29.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-29T15:54+0200

2025-09-29T15:54+0200

2025-09-29T15:56+0200

podcasts

onu

assemblée générale des nations unies

sergueï lavrov

zone de contact

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078865339_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_7932dd9ae1c7327cf9c58e7eb5df86a1.jpg

"La Russie est aujourd'hui un des porte-voix du monde multipolaire" Sputnik Afrique Sergueï Lavrov a prononcé un discours à l'occasion de la 80e assemblée générale de l'Onu. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic a commenté les déclarations clés du chef de la diplomatie russe.

"La Russie est aujourd'hui un des porte-voix du monde multipolaire. Le monde unipolaire mis en place par les Atlantistes derrière les États-Unis lors de l'écroulement de l'URSS est un projet qui ne fonctionne pas. C'est un projet qui est basé sur la guerre, sur l'ingérence, sur quasiment l'esclavage voulu par les Atlantistes qui pensaient qu'ils allaient les mettre du monde", a déclaré Nikola Mirkovic au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Riadh Siadoui, politologue tunisino-suisse, Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien et Ibou Sy, blogueur malien sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, onu, assemblée générale des nations unies, sergueï lavrov, аудио