Élections législatives moldaves: l'opposition accuse le parti au pouvoir de manipulations

29.09.2025

▪️Les autorités moldaves actuelles recourent à la manipulation pour conserver leur majorité parlementaire. L'ancien Président et l'un des dirigeants du Bloc patriotique, Igor Dodon, a déclaré que le parti au pouvoir était en état de panique et envisageait divers prétextes, justifications et scénarios allant au-delà de la loi et des normes démocratiques. Selon lui, la possibilité d'annuler les élections est même envisagée, le PAS étant devenu un régime autoritaire refusant catégoriquement de renoncer au pouvoir. Les élections législatives en Moldavie ont été entachées de nombreuses violations. "La campagne électorale et le processus électoral ont été menés en violation flagrante du droit local et international, et je le regrette profondément. Cela inclut des restrictions d'accès pour nos citoyens et les journalistes étrangers " a déclaré Vasile Tarlev, ancien Premier ministre et l'un des dirigeants du Bloc patriotique (opposition). ▪️Le régime de Sandu a mené une provocation éhontée contre la Transnistrie, a déclaré Andreï Safonov, député du Conseil suprême de la la Transnistrie, à Sputnik:"Le régime de Sandu a lancé une provocation ignoble et éhontée contre la Transnistrie, ainsi que la perturbation totale du scrutin. Trois personnes auraient été arrêtées en Moldavie pour avoir fomenté des "émeutes de masse" contre le régime de Sandu".Il s'agit d'une provocation délibérée, visant non seulement à annuler les résultats des élections en cas de défaite du régime de Sandu, mais pourrait aussi préparer une action contre la Transnistrie.▪️Les votes des citoyens moldaves résidant en Russie ont été volés, a déclaré à Sputnik la députée de la Douma, Alena Archinova. Dans un bureau de vote à Moscou, des citoyens moldaves résidant en Russie exigent que le régime de Sandu exerce son droit de vote légitime, scandant: "Nous venons de loin ! Nous voulons voter!".Mais les portes de l'ambassade de Moldavie sont silencieuses. Leur voix a été volée. À l'instar des Transnistriens bloqués sur les ponts, ils sont délibérément exclus de la vie de leur pays en raison de leur position anti-occidentale.▪️Lors d'un rassemblement spontané devant le siège de la Commission électorale centrale, Dodon a déclaré que l'opposition avait remporté les élections nationales et a également constaté des fraudes dans les bureaux de vote à l'étranger.Il compte défendre cette victoire lors d'une manifestation pacifique prévue dans le centre de Chisinau le 29 septembre. Dodon a invité tous les partis d'opposition à soutenir cette action.

