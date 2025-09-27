https://fr.sputniknews.africa/20250927/en-direct-serguei-lavrov-intervient-a-la-80e-session-de-lassemblee-generale-de-lonu-a-new-york-1078779555.html
Sergueï Lavrov intervient à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Onu à New York
Sergueï Lavrov intervient à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Onu à New York
Sputnik Afrique
Suivez le discours du ministre russe des Affaires étrangères prononcé à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Onu, ce 27 septembre. 27.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-27T18:10+0200
2025-09-27T18:10+0200
2025-09-27T18:32+0200
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1b/1078779384_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a237c60f89cefaf881ceff746801ed67.jpg
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1b/1078779384_183:0:1143:720_1920x0_80_0_0_5b84b7caa3caf3b8d244318eda512e26.jpg
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov intervient à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York
Sputnik Afrique
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov intervient à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York
2025-09-27T18:10+0200
true
PT21M50S
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
international, sergueï lavrov, russie
international, sergueï lavrov, russie
Sergueï Lavrov intervient à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Onu à New York
18:10 27.09.2025 (Mis à jour: 18:32 27.09.2025)
Suivez le discours du ministre russe des Affaires étrangères prononcé à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Onu, ce 27 septembre.