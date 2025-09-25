https://fr.sputniknews.africa/20250925/la-russie-salue-la-proposition-de-trump-dinterdire-les-armes-biologiques-1078643342.html
La Russie salue la proposition de Trump d'interdire les armes biologiques
La Russie salue la proposition de Trump d'interdire les armes biologiques
Le Kremlin a exprimé son soutien à l'initiative du Président américain visant à interdire totalement les armes biologiques.
La Russie salue la proposition de Trump d'interdire les armes biologiques
11:19 25.09.2025 (Mis à jour: 11:23 25.09.2025)
Le Kremlin a exprimé son soutien à l'initiative du Président américain visant à interdire totalement les armes biologiques.
"C'est un appel très important, qui mérite d'être salué. La Russie est naturellement prête à participer à un tel processus de renonciation générale aux armes biologiques", a déclaré Dmitri Peskov, commentant la proposition du dirigeant américain.
"L'initiative en elle-même est brillante, et Moscou la soutient", a souligné Peskov.
S’exprimant à la tribune des Nations unies, qui célèbrent cette année leur 80e anniversaire, Donald Trump a appelé à mettre fin au développement des armes biologiques.
"Les armes biologiques sont terribles, et les armes nucléaires le sont encore plus. Et nous incluons dans cette catégorie les armes nucléaires. Nous souhaitons mettre fin au développement des armes nucléaires".