La Russie salue la proposition de Trump d'interdire les armes biologiques

La Russie salue la proposition de Trump d'interdire les armes biologiques

Le Kremlin a exprimé son soutien à l'initiative du Président américain visant à interdire totalement les armes biologiques. 25.09.2025, Sputnik Afrique

"C'est un appel très important, qui mérite d'être salué. La Russie est naturellement prête à participer à un tel processus de renonciation générale aux armes biologiques", a déclaré Dmitri Peskov, commentant la proposition du dirigeant américain. "L'initiative en elle-même est brillante, et Moscou la soutient", a souligné Peskov.S’exprimant à la tribune des Nations unies, qui célèbrent cette année leur 80e anniversaire, Donald Trump a appelé à mettre fin au développement des armes biologiques."Les armes biologiques sont terribles, et les armes nucléaires le sont encore plus. Et nous incluons dans cette catégorie les armes nucléaires. Nous souhaitons mettre fin au développement des armes nucléaires".

